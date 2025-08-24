気温的にはまだまだ涼しい服を手放せないけど、秋っぽさも取り入れたいのが今時期の悩ましさ。それならば、手始めに小物から季節のスイッチを。今すぐマネできる、夏の定番フェミニン服でのコーデサンプルをお見せします♪

黒ワンピをドラマチックに仕上げる【メタリック小物】黒ワンピとなじみよいダークシルバー

出典: 美人百花.com

愛らしい印象になりがちなメリージェーンを、ほのかにグレーを感じる辛口なシルバーで大人っぽくアプデ。

シューズ￥18,700／WASHINGTON（銀座ワシントン銀座本店）

ストラップまでシルバーでキラキラ♪

出典: 美人百花.com

太めのチェーンストラップもシルバーで統一されたバッグで、黒ワンピにくっきりと光を差して。

バッグ￥16,500／ドレステリア（ドレステリア渋谷スクランブルスクエア店）

レザーを編み込んでニュアンスある光沢に

出典: 美人百花.com

幅広のレザーを編み込むことで、光の反射を複雑に。さらりと持つだけで洒落た雰囲気を出せる横長フォルムは、今季のトレンド大本命です♪

バッグ￥51,000／ポレーヌ

掲載：美人百花2025年9月号「『小物』から始める秋コーデ」

撮影／志田裕也 スタイリング／入江未悠 文／高坂知里 再構成/美人百花.com編集部