「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は24日、神奈川県の平塚総合体育館にて行われ、木下アビエル神奈川が日本生命レッドエルフと対戦。マッチカウント3ー2で勝利して今季2勝目を挙げた。

第2マッチとビクトリーマッチ（VM）で起用され勝利した平野美宇が、試合後に自身の戦いを振り返っている。

■張本美、長粼らが欧州参戦

前日の日本ペイントマレッツ戦ではVMで勝利しチームに今季初白星をもたらした平野。笹尾明日香との戦いとなった第2マッチでは立ち上がりから安定したサービス、レシーブを軸に11－6、11－5と2ゲームを奪取し、第3ゲーム以降相手の粘りに遭いながらも3－1で勝利した。

その後、マッチカウント1－2から長粼美柚が勝利したことで、前日に続く形で連続のVM起用に。ハン・シキとの戦いでは、中盤に攻撃的な姿勢を見せポイントを重ねると、9－9からの2ポイントを取り切って2試合連続チームを勝利に導いた。

平野は試合後に、「昨日と今日もまさかで2回連続（VM）だったんですが、メンバー的にも張本美和選手が海外にいたり、長粼選手が（今日は）いたんですけど、ベストコンディションではなかったと思う」と欧州遠征の主力がいた状況を見つつ「『ビクトリーに回ってくるかも』とは思っていたので、準備がしっかりできて良かったです」と安堵の言葉とともに振り返った。

■中国トップでの経験も積む

2点起用で笹尾、ハン・シキを下した平野だが、前日のニッペM戦では青木咲智との第5マッチに勝利していたことが「だいぶポジティブに挑めた」と勝因のひとつに挙げ、第3マッチで敗れていた横井咲桜相手にも0－2からフルゲームに持ち込んだことで「あのまま負けていたら今日のビクトリーも自分ではなかったと思う」とポイントとして言及した。

開幕から3試合連続5番手起用が続いているなか、「この2日間で思ったのは1ゲームなのでサービスエースとか、凡ミスとかの1本の重みがいつもより全然違う」と違いを分析。「サービスエースを取ると、いつもならラッキーくらいですけど、1本の重みは全然違うなと思います」と戦ってみての感覚を明かした。

平野は6、7月に深圳大学の一員として中国超級リーグに参戦し、世界ランキング1位の孫穎莎（中国）とチームメイトになるなど、最高峰の舞台でのプレーも経験した。平野は中国での学びについて「孫穎莎選手とチームを組めたことは本当にすごい経験で、一生こんなチャンスはないと思った」と振り返りながら、「世界女王の隣でダブルスを組めて、アドバイスももらえた」と貴重な経験につながったと述べた。

ホーム2連戦でともに第5マッチまでもつれ込む試合をものにしたKA神奈川。そのなかでも一番の歓声を浴びた主将が2連勝をもたらした。

長粼美柚、平野美宇 撮影：SPREAD編集部