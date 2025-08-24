＜40・50代夏ヘア＞いつもの団子に"キュッ"と挟むだけ！【ミニクリップ】で即シャレる♡

まとめ髪にして涼しく、おしゃれに過ごしたい夏。シンプルなお団子ヘアだと、なんだか野暮ったく見える……。そんな40・50代におすすめしたいのが「ミニクリップ」です。プラスワンするだけで不器用さんでも垢抜け感のあるヘアスタイルが完成。ミニクリップを使ってヘアアレンジすれば、マンネリしてきた夏コーデも華やかに見えるかも。

ミニクリップで垢抜けお団子ヘア

【ハニーズ】「ヘアクリップ（リボン）」\330（税込）

首元をスッキリ出して涼しく過ごせるお団子ヘア。お団子部分をヘアクリップで挟み、毛束を無造作に引き出してボリュームを調整すれば、こなれ感のあるヘアスタイルを楽しめそう。リボンモチーフにパール調ビジューを装飾したクリップは、トレンド感のあるヘアアレンジを目指す人におすすめです。

洗練された大人の魅力引き立つシェルクリップ

【3COINS】「シェルメタルクリップ」\330（税込）

夏ムードが高まる、シェル型のミニクリップ。ややマットなメタリックカラーと繊細なシェルモチーフが、洗練された大人の魅力を引き出してくれそう。シンプルなデザインで、服装を選ばず合わせやすいのも嬉しいポイントです。

ちゅるんと可愛いハートクリップ

【LAKOLE】「エポハートバンスクリップ」\330（税込）

ハートモチーフとパステルカラーの組み合わせが、大人可愛いミニクリップ。ぷっくりとした質感やちゅるんと感にも、乙女心をくすぐられます。存在感がある大きさなので、コーデのワンポイントとして取り入れるのもいいかも。

アレンジ自在！ シェアも楽しめるセットアイテム

【グローバルワーク】「メタルミニクリップ / AND YUA ANY」\990（税込）

メタリックカラーで夏にぴったりのミニクリップセット。縦2cm × 横4cmの大きすぎないサイズ感なので、お団子ヘアだけじゃなく、ハーフアップに使ったり、サイドをサッと留めたりするだけでも◎ 色々なヘアアレンジを楽しめそうです。シルバーカラーとピンクが2個ずつセットになっているので、友人や家族とシェアして使うのもおすすめ。

