ÍµÈ¹°¹Ô¡¡TKOÌÚ²¼Î´¹Ôà¥¿¥¤°Ü½»á¤ËÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤ÎŽ¤¤³¤¤¤Ä¤Ï¡ÄÌîÂôÄ¾»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£²£´Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥¤°Ü½»¤òÀë¸À¤·¤¿£Ô£Ë£Ï¡¦ÌÚ²¼Î´¹Ô¤ËÂç¤¤¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï£±£·Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö£Ô£Ë£Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç°Ü½»¤òÈ¯É½¡£µòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤â£Ó£Î£Ó¤ò³èÍÑ¤··ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥ó¥¿¥á¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤â¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¸ì¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡£²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡¢¤³¤¤¤Ä¤Ï¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¥¨¥ó¥¿¥á¤Ã¤Æ¡×¡Ö¹¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ê¤É¤ÈÃã¡¹¤òÆþ¤ìÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¾Ò²ð¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖÌÚ²¼¤µ¤ó¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤Í¡©¡¡ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ê¤ó¤ÇºÇ¶á¥Æ¥ì¥Ó¡Ä¤Þ¤À¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡¡½Ð¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡¡¥À¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡¡Ã±½ã¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¡©¡×¤È¤½¤ÎÆæ¤Î¹ÔÆ°¤Ëà¡©á¤òÉÕ¤±¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌÚ²¼¡¢¸Æ¤Ó¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥é¥¸¥ª¤ÇàÀ¸Ä°¼èá¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡Ö¤Ç¤â¥À¥á¤À¡¢¡Ê°Ü½»¤Ï¡Ë£¹·î¤«¤é¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÏÂÇî¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤Æ¤È¤«¡Ä¡×¤È¥²¥¹¥È¾·¤Ø¤¤¤ò´«¤á¤¿¤¬¡ÖÌîÂôÄ¾»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤¤¤í¤èÅöÊ¬¡¢¤Þ¤ÀÌÚ²¼¤Ï¡£ÌÚ²¼¤Ï¤Á¤ç¤í¤Á¤ç¤í¤¹¤ë¤Ê¤è¡£¥¿¥¤¤Ë¤¤¤í¤è¡¢°Ü½»¤¹¤ë¤ó¤Ê¤é¡×¤ÈÃÇ¸ÇµñÈÝ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÌÚ²¼¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£ÀÎ¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤è¤Í¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤±¤É¤Í¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡Ø¥¨¥ó¥¿¥á¡Ù¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¤¿¤À¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Þ¤º¤ÏÀ¸³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡£¡Ø¤â¤Á¤í¤ó¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸³è¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡£¡ØÆüËÜ¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤â¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÁê¼ê¤Ê¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤ÈÄËÎõ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£