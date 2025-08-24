テニスの今季４大大会最終戦全米オープンは日本時間２４日深夜に開幕する。女子シングルスで２０１８、２０年全米優勝、世界ランキング２５位の大坂なおみ（フリー）は、新たなコーチを迎えて臨む。

大坂は先月末、昨年１０月からタッグを組んできた名将パトリック・ムラトグル氏との関係解消を公表。新たに現在ＮＯ１のイガ・シフィオンテク（ポーランド）を昨年１０月まで指導してきたトマシュ・ビクトロフスキ氏と“お試し期間”をスタートさせた。

大坂はムラトグル氏からは「本当に多くのことを学んだ。どんな状況でも自分を鼓舞し続けることなど」といい、現在は「ポイントの組み立て方などを学んでいる。以前とは少し違うけれど、楽しみながらやれている」と前向き。新体制初戦となったナショナルバンク・オープン（カナダ・モントリオール）では決勝で敗れ２１年全豪以来のツアー優勝はならなかったが、さすがの復調ぶりを見せつけた。「確かにあの大会はターニングポイントになったかもしれない。やっとリラックスしてプレーすることができた。シーズンの終盤戦を前に、今から楽しみ」と自らへの期待を隠さない。

大好きで２度優勝の全米は「特別な大会。（優勝する可能性が高いのは）全米か全豪だと思うけれど、全米の方がより声援を感じている」と思い入れは深い。「家族のほとんどが来てくれる。この場所で育ったので、会場を歩くだけでまるで子供の頃に戻ったような気がする」とこれまでの歩みを改めて認識する場所になっている。

１回戦では９９位のヒリート・ミネン（ベルギー）と対戦する。過去の対戦はクレーコートでの１度だけ。２４年マドリード・オープン１回戦で６―４、６―１で圧倒した。「今回はサーフェスが違うからわからない。メインドローに入る選手は誰もが手強いし、ベストを尽くさないといけない」と気は緩めずに挑む。