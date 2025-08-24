◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 最終日（２４日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、プロ年目の桜井心那（ニトリ）が２年ぶり５勝目を飾った。３バーディー、３ボギーの７２で通算９アンダーとし、初日から３日間、首位を譲らない完全優勝を決めた。

首位に６人が並ぶ大混戦で迎えた最終１８番。桜井は左バンカーからの第３打をピンそば５０センチに寄せ、バーディーで優勝を決めた。両手を突き上げて涙を浮かべ、今回初めてキャディーをお願いしたツアー７勝の吉田弓美子（アマノ）と抱き合った。

１９歳だった２３年は史上３人目の１０代４勝をマーク。昨年は予選落ち１２回と苦しんだが、２３年１０月の富士通レディース以来の５勝目を飾った。

優勝会見の一問一答は以下の通り。

―１８番のバンカーショットが寄った時と、優勝した瞬間の気持ちは

「寄った時はイメージ通りに打てて、まずはクリアだなと。まだ、気持ちは抜けてなかった。優勝が決まった時は、肩の荷が下りた感じがした。ホッとした」

―１８番でプレッシャーはあったか

「けっこう緊張はしてたと思う。心拍数も上がってた。ティーショットもここをバーディーじゃないとプレーオフにいってしまうと分かってたし、人数が多かったので。弓美子さんから『早く帰りたいから、分かってるよね（圧）』みたいなのを、１７番あたりから言われてた。『心那ならうまいからできるよ』とずっと背中を押してもらった」

―喜びより安どの気持ちか

「喜びもあり、緊張から解かれた、みんなの期待にやっと応えられた安心感もあった。自分の話をすると、苦しい状況を乗り越えられた達成感とか、いろんな感情が一気に解放されてホッとした」

―涙を流していた

「うれし涙があふれちゃいました。全然泣くつもりじゃなかったけど、あんま見たくない。恥ずかしいです。初優勝も泣いてない。優勝して泣いたのは初めてです」

―リーダーボードは見たか

「サラっと見る感じで、下から伸ばしてる選手はいたけど、あんまり上は伸びてなかった。１１アンダーまでいけばいいかなと後半は思っていた」

―入谷響が一時、１２アンダーに伸ばし、３打差でトップに立っていた

「間違いかと思った。１２（アンダー）？ どういうこと…って思って。次に見た時は１０になってた。やっぱ間違いだったみたいな。１２番のティーのところで見たけど、数字が斜めになってるし、ボランティアさんが間違えてるのかなと。焦りとかはなかった」

―勝てない時期を振り返って思うことは

「勝ってた頃は、本当に何も考えなくてもスコアが出てたし、うまくいってた。調子悪くなってから、何でそんなうまかったんだろうと思う時もたくさんあった。でも、考えて練習した時間あっての今回の優勝なので、また成長というか、一歩踏み出せた。また時間が動き出した感じがある」

―何が成長したか

「アプローチが一番良くなった。スイングも去年の秋から目沢（秀憲）コーチに習い始めて、けっこう変わった。スイングもヘッドの入れ方も良くなった」

―２２年は下部ツアーで５勝し、２３年はレギュラーツアーで４勝。２４年は一番苦しかったか

「苦しかったです。去年はクラブやシャフトとか、いろいろ試してごちゃごちゃになって、スイングも全然頭が整理できてなかった。得意のパターも入らず、中尺パターを使ったりした。でも、トレーニングも２４年後半から始めた」

―吉田に初めてキャディーをお願いし、優勝をつかんだ

「本当に心強かった。初日はずっと楽しく回って、２日目からは最終組だったし、コンディションも急に風も吹き始めて難しかったけど、励まされたり、アドバイスもすごくくださって、ゴルフの話もできた。気持ち的な部分で、この２日間は由美子さんが背中を押してくれたっていうのがないと、本当にこの優勝の壁とか、自分が見えないものの壁とかを乗り越えれなかった。本当にこれからも壁を乗り越えれそうです」

―次の目標は

「近いので言うと、今からメジャーシーズンに入るし、来週は所属のニトリレディスもあるし、自分の中で重きを置いてる試合が続く。やっぱりメジャーで勝ちたい気持ちはある。今週のセッティングで勝てたのはけっこう自信になった」