◆全日本プロレス「第１２回 王道トーナメント」（２４日、後楽園ホール）観衆９８３

全日本プロレスは２４日、後楽園ホールで「第１２回 王道トーナメント」開幕戦を開催した。

無差別級のトーナメントで最強を決める大会。今年は昨年の覇者の綾部蓮、三冠ヘビー級王者・斉藤ジュンら１６選手が参戦。２４日の後楽園ホールで開幕し、９月１５日に後楽園で準決勝、決勝戦を行い優勝を争う。

９年連続９度目の出場で過去８年は、すべて１回戦敗退の屈辱を味わっている青柳優馬は、３年ぶり６度目の出場となる野村直矢と激突した。

激しい場外戦から互いの持てる技をフルにぶつけた熱闘は野村がマキシマムで青柳を沈め勝利し初戦を突破した。

９年連続初戦敗退となった青柳はバックステージにはったまま現れ「ダメだ…つくづくダメな人間…どうしたらいいかわからないけど…」とうめいた。

さらに「この俺、青柳優馬は、ダメ人間のまま１０年間、プロレス界で生きてきた人間だ。今年も早々に終わってしまったが、ダメ人間の底意地の悪さを見せてやるからな」と予告した。

一方、勝利した野村は「僕は全日本プロレスじゃないですけど、今日戦った青柳優馬は僕のライバルです」と明かし「これから先、１０年以上、戦い続けます」と決意。「この勢いのまま優勝します」と初制覇を約束した。

２回戦はメインイベントで真霜拳號を破った宮原健斗と９・６宇都宮大会で対戦する。

◆８・２４後楽園ホール全成績

▼第１試合 タッグマッチ １５分１本勝負

青柳亮生、○ライジングＨＡＹＡＴＯ（１２分２４秒、十字架固め）田村男児、井上凌●

▼第２試合 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

大森北斗、○羆嵐、他花師（１１分４３秒、ダイビングセントーン↓体固め）本田竜輝、綾部蓮、小藤将太●

▼第３試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

芦野祥太郎、ザイオン、オデッセイ（１１分４４秒、アンクルロック）斉藤ジュン、鈴木秀樹、デイビーボーイ・スミスＪｒ．●

▼第４試合 ＭＵＳＡＳＨＩデビュー１５周年記念試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

○ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起（１０分４８秒、二天一流↓片エビ固め）ザ・グレート・サスケ、のはしたろう●

▼王道トーナメント １回戦 時間無制限１本勝負

○関本大介（６分４３秒、ビッグバンカタストロフィ↓体固め）”ミスター斉藤”土井成樹●

▼同

○野村直矢（１６分２６秒、マキシマム↓片エビ固め）青柳優馬●

▼同

○宮原健斗（２１分０６秒、シャットダウンスープレックスホールド）真霜拳號●

◆今後の王道トーナメント１回戦

▼８・３０ 島根・くにびきメッセ 大展示場（松江）

芦野祥太郎 ｖｓ デイビーボーイ・スミスＪｒ．

鈴木秀樹 ｖｓ オデッセイ

▼８・３１ 兵庫・神戸サンボーホール

本田竜輝 ｖｓ 羆嵐

大森北斗 ｖｓ ザイオン

斉藤ジュン ｖｓ 綾部蓮