◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節 ＦＣ東京０―４京都（２４日・味スタ）

３戦ぶり白星を狙う１５位・ＦＣ東京と、現在リーグ７戦負けなしで前節・東京Ｖ戦（１〇０）以来の首位返り咲きを狙う６位・京都の一戦。試合は立ち上がり５分に動いた。京都が後方から対角線上に入れたクロスに対し、ＦＣ東京の左サイドＤＦバングーナガンデと、京都ＤＦ福田が接触。主審はこのプレーでＰＫを宣告し、これを８分にＦＷラファエルエリアスが左足で落ち着いて決めて、京都が先制した。エリアスは３戦連続ゴールとなった。

１１分、ＦＣ東京はビルドアップでミスが生じ、ＧＫキムスンギュがエリアスをＰＡ内で倒し、ＰＫを献上。１３分にエリアスがゴール右に決め、アウェーチームが２点をリードした。その後、ＦＣ東京はＦＷ仲川らを中心に攻めるが、ゴールを割れない。

４５分には京都がＭＦ平戸のクロスにＤＦ鈴木が頭で合わせ、３点目を奪った。鈴木は今季初得点を記録した。

後半、反撃に出るＦＣ東京は１７分、右サイドＤＦ長友のクロスからＦＷ長倉が頭で合わせるも、ＧＫ太田のビッグセーブに阻まれた。その後、１８分すぎには新加入のＦＷギリェルメ、チーム得点王（７点）のＦＷマルセロヒアンをピッチに送り込んだ。

だが、後半３６分、京都・エリアスに４点目を奪われ、０―４で終了した。

ＦＣ東京は３戦勝ちなしで、１５位から変わらず。降格圏１８位・湘南とは勝ち点５差。次節（３１日）の名古屋戦（豊田ス）では、この日前半に警告を受けたＭＦ小泉、橋本、ＤＦ長友が出場停止と苦しい状況となっている。