◆全日本プロレス「第１２回 王道トーナメント」（２４日、後楽園ホール）観衆９８３

全日本プロレスは２４日、後楽園ホールで「第１２回 王道トーナメント」開幕戦を開催した。

無差別級のトーナメントで最強を決める大会。今年は昨年の覇者の綾部蓮、三冠ヘビー級王者・斉藤ジュンら１６選手が参戦。２４日の後楽園ホールで開幕し、９月１５日に後楽園で準決勝、決勝戦を行い優勝を争う。

６月いっぱいで大日本プロレスを退団した初出場でフリーの関本大介は１回戦で土井成樹と激突。土井のスピードと巧みな丸め込みの連続に翻弄されたが最後は圧倒的なパワーの差を見せつけ６分４３秒、ビッグバンカタストロフィで豪快に勝利した。

バックステージで関本は「勝ったぞぉ〜！」と雄たけびを上げ「１０分行かないで決めたぞ！このまま勝ち進んで優勝間違いなしだ！オラ！」と初制覇を確信した。

◆８・２４後楽園ホール全成績

▼第１試合 タッグマッチ １５分１本勝負

青柳亮生、○ライジングＨＡＹＡＴＯ（１２分２４秒、十字架固め）田村男児、井上凌●

▼第２試合 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

大森北斗、○羆嵐、他花師（１１分４３秒、ダイビングセントーン↓体固め）本田竜輝、綾部蓮、小藤将太●

▼第３試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

芦野祥太郎、ザイオン、オデッセイ（１１分４４秒、アンクルロック）斉藤ジュン、鈴木秀樹、デイビーボーイ・スミスＪｒ．●

▼第４試合 ＭＵＳＡＳＨＩデビュー１５周年記念試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

○ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起（１０分４８秒、二天一流↓片エビ固め）ザ・グレート・サスケ、のはしたろう●

▼王道トーナメント １回戦 時間無制限１本勝負

○関本大介（６分４３秒、ビッグバンカタストロフィ↓体固め）”ミスター斉藤”土井成樹●

▼同

○野村直矢（１６分２６秒、マキシマム↓片エビ固め）青柳優馬●

▼同

○宮原健斗（２１分０６秒、シャットダウンスープレックスホールド）真霜拳號●

◆今後の王道トーナメント１回戦

▼８・３０ 島根・くにびきメッセ 大展示場（松江）

芦野祥太郎 ｖｓ デイビーボーイ・スミスＪｒ．

鈴木秀樹 ｖｓ オデッセイ

▼８・３１ 兵庫・神戸サンボーホール

本田竜輝 ｖｓ 羆嵐

大森北斗 ｖｓ ザイオン

斉藤ジュン ｖｓ 綾部蓮