※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

早くふたり目を作れとプレッシャーをかけてくる義母に悩む妻。しかし夫は妻を拒み義妹と妊活していたのです。これ以上義母に口出しされたくないと思った妻は夫に拒まれていることを明かしますが、「努力不足」と言われさらに傷つきます。するとお隣さんが「うるさい」と声をかけ義母を止めてくれました。



義母に徹底反論！追い返してくれた！勘違いしていた…？お隣さん、グッジョブ！ 義母を完全に論破してくれただけじゃなく、違法駐車を通報してさっさと追い払ってくれました。先日は妻を睨んで無視したお隣さん。しかし今日は「勘違いしていた」と謝ってきたのです。彼女の勘違いとは？(ぽん子)