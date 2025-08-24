immy immy初登場！ぷるんと叶える新感覚リッププランパー

「Diane」や「Laundrin」など人気ブランドを展開してきたネイチャーラボから、初のコスメブランド「immy immy（アイミーアイミー）」が2025年9月1日にデビューします。コンセプトは“1mmの小さな革命”。ほんの少しの変化を後押しする新発想のリッププランパーは、唇にスパイスと自信をひと塗りでプラス。温感・ぷるんと立体感※¹、そしてうるおいを叶える注目の新作です♡

ぷるんと叶う2タイプのリップセラム



アイミーアイミー プランプ リペア リップセラムストロング スキンピンク

「immy immy プランプ リペア リップセラム」は全2種展開。

ストロングタイプは“攻めのプランパー”。カラーはスキンピンク（粘膜カラー）で、ひと塗りでボリューム※¹・血色感※¹・ツヤをプラス。

ストロングな処方で媚びない色気を引き出します。価格は10g／1,540円（税込）。

アイミーアイミープランプ リペア リップセラムビギナー クリア

ビギナータイプは毎日使いたくなるクリアカラー。日中のメイクにも夜のケアにも使え、ピリッとした心地よい刺激と自然なツヤ感を楽しめます。同じく10g／1,540円（税込）です。

※¹ メイクアップ効果

ケア×メイクを同時に叶える処方



両タイプに共通して配合されているのが、バニリルブチル※²やグルコシルヘスペリジン※²、さらに話題の「エクソソーム※³」。乾燥や縦ジワをケアしながら、ハリとツヤを演出します。

塗るほどに唇コンディションが整い、“今日の唇が一番好き”と思える仕上がりに。毎日のリップケアが楽しみになる、ケアとメイクの両立設計です。

※² 整肌成分

※³ ヒトサイタイ血由来幹細胞エクソソーム（保湿成分）

1mmの変化で、自分にもっと自信を



「immy immy」のリッププランパーは、ただのコスメではなく、“ほんの少しの変化”を後押ししてくれる存在。

ストロングもビギナーも1,540円（税込）という手に取りやすい価格で、自分に合ったケアを選べます。温感やツヤ、ぷるんとした立体感を体感するたびに、心まで前向きになれるはず。

唇から始まる小さな革命で、毎日の自分をもっと好きになってみませんか♪