俳優の山田裕貴さん（34）が23日、堤真一さん（61）とのW主演映画『木の上の軍隊』のロングランヒット御礼舞台挨拶に、平一紘監督（35）とともに登場。撮影地となった沖縄県代表・沖縄尚学の甲子園優勝を祝福しました。

映画は、太平洋戦争により壊滅的な状況に陥った沖縄県の伊江島を舞台に、終戦を知らないまま大きなガジュマルの木の上で2年間生き延びた2人の軍人を描いた物語。山田さんは沖縄出身の新兵・安慶名セイジュンを演じています。

舞台挨拶が開催された23日は、夏の甲子園（第107回全国高等学校野球選手権大会）で、撮影地・沖縄県代表の沖縄尚学が優勝を決めた日ということで、山田さんと平監督が「沖尚（沖縄尚学）おめでとうございます！」と祝福。

さらに、平監督はキャストの1人である俳優の津波竜斗さん（31）も沖縄尚学の野球部OBであることを明かし「（津波さんが）ここぞとばかりに、Xとインスタに自分の昔の写真をあげまくってました」と明かすと、山田さんも「（津波さんが）野球部時代のユニフォームと共に、ちょっとほっそりとした、まだ高校時代の彼がインスタに載ってましたね」と笑顔で語りました。

プロ野球選手を父に持ち、野球経験がある山田さんも、この日の決勝戦の行方は気になっていたそうで「県立岐阜商業が隣の県だったんで応援していたんですけど。負けてしまってからはやっぱり、この『木の上の軍隊』でお世話になった沖縄尚学を応援していたので。今日も撮影だったんですけど、撮影の合間にちょっと抜けていって、自分の車の中にあるテレビを、窓から“どうだ どうだ どうだった”って見てました」と明かしました。