½÷À¤Ï¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤¬¶¡½Ò¡¡¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À»É»¦»ö·ï
¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ïº£·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¡Ê24¡Ë¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¿ô²ó»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢Âà¶Ð»þ¹ï¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤ËÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¤«¤éÅÅ¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤®¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç50Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈø¹Ô¤òÂ³¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï½÷À¤Ë¼¹Ãå¤·¤¿Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡¢½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£