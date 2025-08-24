Afternoon Teaで楽しむ♡秋限定シャインマスカット＆葡萄スイーツ特集

秋の訪れを感じさせる季節限定メニューがAfternoon Tea・ティールームに登場しました。シャインマスカットや巨峰をふんだんに使ったスイーツプレートをはじめ、香り豊かなアールグレイと合わせたミルフィーユ、栗やさつまいもを取り入れたティードリンクやガレットなど、旬の味覚を楽しめるラインナップが勢ぞろい。紅茶とのマリアージュを味わいながら、秋のティータイムを優雅に過ごしてみませんか？

シャインマスカットと巨峰♡贅沢スイーツ

「シャインマスカットと巨峰のスイーツプレート」（紅茶付き2,500円／9月11日～9月24日）は、ショートケーキとパフェの2種類を楽しめる葡萄づくしのセット。

瑞々しいシャインマスカットや巨峰に、チーズホイップやゼリーが重なり合い、華やかな味わいに。

さらに「ぶどうとアールグレイのミルフィーユ」（紅茶付き2,400円／9月11日～10月8日・3店舗限定）では、サクサクのパイにバタークリームやソースを重ね、葡萄と紅茶のマリアージュを堪能できます。

フルーツ×秋素材で広がるティータイム

4店舗限定で楽しめる「フレッシュフルーツパフェ シャインマスカット」（紅茶付き2,180円／9月4日～10月8日）は、ゆずソルベやパンナコッタと共に楽しめる贅沢な一品。

加えて「栗とむらさき芋のショートケーキ」（980円／9月4日～11月12日）や「アフタヌーンティーセット」（紅茶付き1,880円～／9月4日～10月8日・4店舗限定）も登場。

マロンや紫芋の上品な甘さと季節フルーツが織りなすラインナップに心が躍ります。

秋のティードリンク＆フードでほっこり

ティードリンクには「フルーツエードティー グレープ」（1,000円／9月4日～10月31日）や「さつまいものミルクティー」（1,100円／9月4日～10月31日）が仲間入り。

フードでは、栗とりんごをあしらった「紅茶鴨と栗のガレット」（紅茶付き1,730円／9月4日～11月12日）や、濃厚な「ローストチキンときのこのポルチーニクリームソースパスタ」（紅茶付き1,700円／10月9日～11月12日）も楽しめます。

甘いものだけでなく、お食事としても充実の秋メニューです♪

秋のアフタヌーンティーで心ときめくひとときを

葡萄や栗、さつまいもなど、秋ならではの味覚を存分に堪能できるAfternoon Tea・ティールームの新作メニュー。

フルーツの爽やかさと素材の深みを掛け合わせたスイーツやドリンクは、紅茶との相性も抜群です。期間限定だからこそ、今しか味わえない贅沢を大切な人と楽しんでみてはいかがでしょうか。

秋のティータイムをより豊かに彩ってくれるはずです♡