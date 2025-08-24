旅の舞台は中国湖南省と安徽省！

以前アルプス山脈の絶壁のはしごを登り切ったみやぞん、今回は中国の天国のはしごに挑む！

まずは細かすぎる技の達人シャオフェンさん。口の中で本物のイノシシの牙を瞬時に組み替える伝統芸能「ニンハイショアヤ」。この技は100年以上続く中国の古典演劇で中国では変面と並ぶ妙技とされている。シャオフェンさんは最大16本の牙を操る。しかしみやぞん異物を口に入れるのが苦手。わずか2本の牙ですら口に入れることができず、習得断念。

次に、長さ15メートルの竹を猿のように登る達人。これは中国の無形文化遺産「水上雑技」ガオガンチョウジーみやぞん挑戦するが、体力温存のため脚立で5メートル地点まで登り、そこから自力で挑戦するものの、7メートル地点で断念。

その夜、みやぞんは一泊4800円のゼロ星ホテルに宿泊。決め手となった白鳥のオブジェがあるはずの部屋を選んだが、実際には2年前に首が折れてなくなっていた。

続いて、中国のスーパーキッズ2人をご紹介！

1人目は4歳のブレイクダンサー、ブンブンくん。彼は昨年11月の全国ストリートダンス選手権にオムツ姿で参加して話題に。みやぞんと一緒にダンスをする予定がブンブンくんが泣きそうになったため断念。

2人目のスーパーキッズは、7歳のフェンジーくん。一番得意なのは火吹き芸！みやぞんも火吹き芸を教わるが、勢いよく霧を吹くのが難しい。そこで中国の通販で見つけた「誰でも火吹きができる」という火吹きマスクを使って挑戦！フェンジーくんとみやぞんの火吹きショーで迫力ある写真の撮影に成功！

最後に挑むのは「中国の天国へのはしご」と称される、張家界国家森林公園にあるはしご。標高1528メートルの七星山の一角にかかる、全長168メートルのはしご。高さは前回挑戦したはしごの1.3倍、長さは3倍と格段にスケールアップ！スタート地点からは1000メートル下が切れ落ちており、ゴールは霞んで見えるほどの超ロングはしご。最初は順調だったが、はしごは他のお客さんもいるためかなり揺れ、みやぞん揺れが怖く早々に動けなくなってしまう。

そこへ、チョッパー風のヘルメットをかぶったお姉さんが急接近し、目の前でふざけ始める。実はこのお姉さんはガイド兼インフルエンサーで、現在生配信中。中国語がわからないみやぞんは、チョッパーに煽られていると思い必死に登る。出発から20分で中腹部分に到達。そして登り始めて40分、みやぞんは「中国の天国へのはしご」を見事制覇！

以上、みやぞんのカレンダーツアーでした。