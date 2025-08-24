¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« U16¤¬Í¥¾¡¡ª Í½Áª¥°¥ëー¥×¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬ U16 ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸[¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U16 CHALLENGE CUP 2025 Aug.]
´ßÊâÉð¡¢»³Ìî°æâ«¤ÎÎ¾¥¨ー¥¹¤¬SR½ÂÃ« U16¤òÄºÅÀ¤ËÆ³¤¯
8·î24Æü¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U16 CHALLENGE CUP 2025 Aug.¡×(²ñ¾ì¡¿Åìµþ¡¦¥¢¥êー¥ÊÎ©ÀîÎ©Èô)¤ÎÂç²ñºÇ½ªÆü¡¢¸òÎ®Àï2»î¹ç¤ËÂ³¤¤¤Æ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« U16¤¬¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬ U16¤Ë78-54¤Ç¾¡Íø¡£¥æー¥¹»Ë¾å½é*¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ *=U15¡¢U18¤ÎB.LEAGUE CHAMPIONSHIP¡¢B.LEAGUE CHALLENGE CUP¡¢B.LEAGUE INTERNATIONAL CUP¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë
º£Âç²ñ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2025¡×¤Î¾å°Ì4¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ëÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹ U16¡¢Ê¡²¬ U16¡¢SR½ÂÃ« U16¡¢²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º U16¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤«¤éNengren Vocational School U16¡¢B.LEAGUE¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°(KBL)¤«¤éSeoul SK Knights U16¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñºÝÂç²ñ¡£B.LEAGUE¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤ä¥Áー¥à¤ÎÇÚ½Ð¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ½ªÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¤Ï¥°¥ëー¥×B¤ÇÀï¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬ U16¤Ï¥í¥¹¥¿ーÁ´°÷¤¬Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¡¢Í½Áª¥êー¥°¡¢SR½ÂÃ« U16¡¢SK Knights U16¤ËÏ¢¾¡¡£¥°¥ëー¥×B1°Ì¤Ç·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢½à·è¾¡¤ÇÎ°µå U16(A2°Ì)¤Ë¾¡Íø¤··è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢SK Knights U16¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¥°¥ëー¥×B2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿SR½ÂÃ«U16¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¥°¥ëー¥×A²¦¼Ô¤ÎNengren U16¤ò·âÇË¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
Í½Áª¥°¥ëー¥×¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤¿¤¤SR½ÂÃ«U16¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï»ÊÎáÅã#35ÃæÀî½¡Ç·½õ¤È¥·¥åー¥¿ー¤Î#5ÍÅÄÄ¾À¸¤È¤¤¤¦Ê¡²¬U16¤ÎÎ¾¥¨ー¥¹¹¶Î¬¡£»î¹ç¸å¡¢#47»³Ìî°æâ«¤¬¡ÖÍÅÄÁª¼ê¤Ë¤Ï¾ï¤ËÉÕ¤¡¢ÃæÀîÁª¼ê¤Ï¥¹¥Ôー¥É¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤ò·Ù²ü¤·¡¢´Ö¹ç¤¤¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éµÛ¼ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¿´³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ºö¤¬½Ð¤À¤·¤«¤éÁÕ¸ù¤·¡¢Ê¡²¬ U16¤Î¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òËÉ¤°¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î#21´ßÊâÉð¡¢#47»³Ìî°æ¤¬¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£Ê¡²¬ U16¤Ï1Q¸åÈ¾¡¢#5ÍÅÄ¤¬3P¥·¥åー¥È2ËÜ¤ò´Þ¤á¤Æ3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢SR½ÂÃ«U16¤¬26-17¤È¤·¤Æ1Q¤ò½ªÎ»¡£2Q¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¶¯ÅÙ¤ò¥ー¥×¡£#25¸Å²Ï¥·¥§ー¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¡¢46-28¤È¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£SR½ÂÃ« U16¤ÏÁ°È¾¡¢3P¥·¥åー¥È¤³¤½1/9¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2P¥·¥åー¥È¤Ï21/30¤Ç70%¤È¹â³ÎÎ¨¤ÇÆÀÅÀ¡£#47»³Ìî°æ¤¬15ÆÀÅÀ¡¢#21´ß¤¬10ÆÀÅÀ¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÊ¡²¬ U16¤Ë¤â°ÕÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£3Q¤ËÆþ¤ë¤È¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Üー¥ë¤ò²ó¤·¡¢¥´ー¥ë²¼¤Ë¥¹¥Úー¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò´º¹Ô¡£#35ÃæÀî¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¡¢#60ÂëÌîÎËËá¡¢#21µ´ÄÍ¹§²ð¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤Ê¤É¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬³èÀ²½¡£SR½ÂÃ« U16¤ò¥¹¥íー¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢19-19¤È¸ÞÊ¬¤ÎÅ¸³«¤òºî¤Ã¤¿¡£18ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤»þ´Ö¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4Q¡¢SR½ÂÃ«U16¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ðー¤âÅêÆþ¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òºÆ¤Ó°ú¤Äù¤á¤ë¤È¡¢#30Äá²¬³¤¤Î3P¥·¥åー¥È¡¢#34»ûß·Î¦¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¡¢#47»³Ìî°æ¤Î¥¿ー¥ó¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¡¢78-54¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
U15¥Áー¥à¤òÊìÂÎ¤Ë¤·¡¢16ºÐ¤ÎÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤À¤Ã¤¿º£Âç²ñ¡¢½©ÍÕ¿¿»ÊHC¤Ï¡Ö¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤¬5Æü´Ö¤È¤¤¤¦µÞÂ¤¥Áー¥à¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Àï¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢U18¤Ø¤Î¾º³ÊÎ¨¤¬¹â¤¯¸ß¤¤¤ÎÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ì¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¥°¥ëー¥×¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È´ð½à¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Î¾¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î23ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿#47»³Ìî°æ¤â¡Ö¥°¥ëー¥×¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÇÔÀï¤Ç³Æ¼«¤¬Ìò³ä¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Áー¥à¤ÎÊÑ²½¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ2·î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U16 CHALLENGE CUP 2025¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ±·è¾¡¤Ç¤ÏFar Eastern University-affiliated high school U16 (¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)¤ËÂÐ¤·¤Æ1Q¥êー¥É¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤âµÕÅ¾Éé¤±¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î#21´ß¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÂç²ñ¤ÏÀ¤³¦´ð½à¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î²ù¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢»ö¤¢¤ëËè¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£³Æ¼«¤¬¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄÏ¤ó¤ÀÍ¥¾¡¤À¤¬¡¢¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬#21´ß¤È#47»³Ìî°æ¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥¨ー¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÇÔ¤ì¤¿Ê¡²¬U16¤ÎÄá²æÎ´ÇîHC¤â¡¢¡Ö´ËµÞ¼«ºß¤Î»³Ìî°æÁª¼ê¤È¡¢¥°¥ëー¥×Àï¤Ç¤Ï26ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿´ßÁª¼ê¡£¤³¤Î2¿Í¤ò»ß¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÇÔ°ø¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¤Î2¿Í¤Ï¸ß¤¤¤ò¿¼¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢#21´ß¤Ï»³Ìî°æ¤ò¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢Èà¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢#47»³Ìî°æ¤Ï´ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¥³ー¥È¤Ç¤Ï¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¥×¥ìーÃæ¤ÏÍê¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½©ÍÕHC¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ò2¿Í¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò°é¤à¾ì¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈà¤é¤ÏÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¤¹¤®¤Æ¼«ÌÇ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥êー¥Àー¤Ï½Å°µ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ò¹â¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÎ¾¼Ô¤ÏSR½ÂÃ« U18¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÀï¤Ã¤¿Áê¼ê¤â´Þ¤á¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£2¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¥¤¤¹ç¤¤¤È¶¦Æ®¤¬ÉÁ¤¯¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¸òÎ®Àï¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿2»î¹ç¤Ï¡¢Nengren U16¡¢²£ÉÍBC U16(A3°Ì)¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U16 CHALLENGE CUP 2025 Aug.¡×
³«ºÅÆüÄø
2025Ç¯8·î22Æü(¶â)～24Æü(Æü)
²ñ¾ì
¥¢¥êー¥ÊÎ©ÀîÎ©Èô(¢©190-0015 ÅìµþÅÔÎ©Àî»ÔÀôÄ®500-4)
½Ð¾ì¥Áー¥à¡ã¥°¥ëー¥×A¡ä
Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹ U16(¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2025¡×Í¥¾¡)
²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º U16(¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2025¡×4°Ì)
Nengren Vocational School U16(¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤)
¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬ U16(¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2025¡×2°Ì)
¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« U16(¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2025¡×3°Ì)
Seoul SK Knights U16(´Ú¹ñ)
Âç²ñ·Á¼°
2¥°¥ëー¥×(1¥°¥ëー¥×3¥Áー¥à)¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÍ½Áª¥êー¥°¤ò³«ºÅ¡£¾å°Ì2¥Áー¥à¤¬·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¡£¸òÎ®Àï¤â¼Â»Ü¡£
ÇÛ¿®
B.LEAGUE¸ø¼°YouTube
https://youtube.com/playlist?list=PLjg1nryCJk4bkNzX5JuqrPVnInyq1VLhw&feature=shared
»î¹çÍ½Äê¡¦·ë²Ì¡ã8·î22Æü(¶â)¡ä
¡ã¥°¥ëー¥×A¡ä
Nengren U16(1¾¡) 73-51 ²£ÉÍBC U16(1ÇÔ)
Î°µå U16(1¾¡) 74-48 ²£ÉÍBC U16(2ÇÔ)
Nengren U16(2¾¡) 84-77 Î°µå U16(1¾¡1ÇÔ)
¡ã¥°¥ëー¥×B¡ä
SR½ÂÃ« U16(1¾¡) 125-40 SK Knights U16(1ÇÔ)
Ê¡²¬ U16(1¾¡) 74-71 SR½ÂÃ« U16(1¾¡1ÇÔ)
Ê¡²¬ U16(2¾¡) 118-39 SK Knights U16(2ÇÔ)
¡ã¸òÎ®Àï①¡ä²£ÉÍBC U16(A3°Ì) 108-44 SK Knights U16(B3°Ì)
¡ã½à·è¾¡①¡äSR½ÂÃ« U16(B2°Ì) 64-52 Nengren U16(A1°Ì)
¡ã½à·è¾¡②¡äÊ¡²¬ U16(B1°Ì) 64-49 Î°µå U16(A2°Ì)
¡ã¸òÎ®Àï②¡äNengren U16(A1°Ì) 128-26 SK Knights U16(B3°Ì)
¡ã¸òÎ®Àï③¡ä²£ÉÍBC U16(A3°Ì) 70-65 Î°µå U16(A2°Ì)
¡ã·è¾¡¡äSR½ÂÃ« U16(B2°Ì) 78-54 Ê¡²¬ U16(B1°Ì)
¢£Âç²ñ·ë²Ì
¥Áー¥àÉ½¾´
¡ÚÍ¥¡¡¾¡¡Û¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« U16
¸Ä¿ÍÉ½¾´¡¡Âç²ñMIP
Ê¡²¬ U16¡¡#5 ÍÅÄ Ä¾À¸ Áª¼ê
SR½ÂÃ« U16¡¡#47 »³Ìî°æ â«Áª¼ê
Nengren U16¡¡#12 HSIEH,WEI-ENÁª¼ê
SK Knights U16¡¡#9 HYUNGHO YOUMÁª¼ê
²£ÉÍBC U16¡¡#15 ¥¨¥ë¥Þ¥¹¥ê ¥¢¥À¥àÁª¼ê
Î°µå U16¡¡#2 ¾È´îÌ¾ Ä«°ªÁª¼ê
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.bleague.jp/u16-challengecup-2025-aug/