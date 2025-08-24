◇明治安田J1リーグ第27節 京都4-0FC東京（2025年8月24日 味スタ）

京都が再び“鬼門”をこじ開けた。02年を最後に勝てていなかったアウェーFC東京戦で4発圧勝。今季初のリーグ3連勝を手にし、首位に浮上した。

電光石火で主導権を握った。まずは前半8分だ。DF福田心之助が獲得したPKをFWラファエル・エリアスが左隅に決めて3戦連発となる先制点。その5分後にもラファエル・エリアスがPKを沈めて追加点を挙げた。2点リード後は攻め込まれる時間帯が続いたが全員で体を張り凌ぐと、前半終了間際にはDF鈴木義宜が清水時代の22年5月3日・湘南戦以来となる3年ぶりのJ1リーグ弾。最後はMF松田天馬のハイプレスからラファエル・エリアスが今季2度目のハットトリックで試合を締めた。

今季はカシマスタジアムでクラブ史上初勝利を挙げ、豊田スタジアムでも23年ぶりの勝利。そして味スタでも23年ぶりの勝利となった。チームとしては02年の9試合に「1」に迫るJ1リーグ8試合負けなし。また一つリーグ初制覇へ前進した。