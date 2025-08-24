これまで世界各国で様々なダンスに挑戦してきたガンバレルーヤ。

今回ついにミッキーとミニーとパフォーマンス！その夢を叶えてくれたのは香港ディズニーランド・リゾート！

まずは香港ディズニーランドのあれこれをご紹介！香港ディズニーランドでデビューしたクッキー・アン！

「アナと雪の女王」をテーマにした世界最大規模のエリア、ワールド・オブ・フローズン。アナとエルサの故郷、アレンデール王国の街並みを忠実に再現している。

さらに香港ディズニー１の絶叫マシン。ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー。ビッグサンダーマウンテンの香港版と言われてるが、突然逆走したり、突然急発進するアトラクション。

次にパーク内にあるホテルへ。ホテル全体が「探検と夢」をテーマにデザインされたディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ。しかし2人が宿泊するホテルはここではない。11年前内村がリポートしたあの伝説のホテルに宿泊！

ミッキーとミニーと踊るダンスレッスンは２日後。それまで中国南部の伝統芸能、広東オペラに挑戦！まずは呼吸法、舌は上顎につけて呼吸する。次にアクション技の練習へ。まひる完璧なキックを見せ、技を習得！ここからまひるの熱血指導が始まる！さらに監督の提案で2人の得意な動きも演目に組み込まれることになり、ガンバレルーヤの広東オペラショーが披露！

いよいよ本題の香港ディズニーランドでのパフォーマンス！ショーディレクターのアンジェラさん、振付師のジョルディーさんとマーヴィンさん。今回20周年イベントのテーマが「パーティー」。ミッキーとミニーの他に10人のダンサーがガンバレルーヤをバックアップ！まずはウォーミングアップ、そこからガチレッスンが始まる。ディズニーのダンサーは常に笑顔である一方、ガンバレルーヤは苦戦。パフォーマンスは1分30秒と短いものの動きが多く、振付師からは細部にわたる要求が出される。練習時間は3時間と限られており、広東オペラの100倍厳しい！ミッキーとミニーも練習に加わるが、まだ振り付けができていないガンバレルーヤに暇を持て余す…。しかし、高速ステップの練習ではミッキーが大爆笑！

練習後、1日を締めくくるナイトショー「モーメンタス：パーティー・イン・ナイト・スカイ」が開演し、2000機のドローンを駆使した演出や花火が夜空を彩る。ついに「ディズニー・フレンズ・ライブ『キャッスル・パーティー』with ガンバレルーヤ スペシャルパフォーマンス」ガンバレルーヤ、ミッキーとミニーと共にステージに立ち、パフォーマンスを大成功！

以上、ガンバレルーヤのど根性ツアー香港編でした。