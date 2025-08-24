歌手の加藤登紀子さん（８１）は２３日夜、生まれ故郷の中国黒竜江省ハルビンで１９８１年以来となる里帰りコンサートを開いた。

加藤さんは戦中に満州（現中国東北部）だったハルビンで生まれ、戦後日本に引き揚げた。戦後８０年の節目に、ハルビンへの思いを歌にした「遠い祖国」を披露し、平和の大切さを訴えた。（黒竜江省ハルビン、出水翔太朗）

「たとえそこが 祖国とよべない見知らぬ人々の街でも 私の街と呼ぶことを ゆるしてくれますか」

加藤さんが情感を込めて「遠い祖国」を歌い上げると、大きな拍手を浴びた。

加藤さんや兄の幹雄さん（８７）によると、朝鮮半島で従軍していた父を除く家族４人はハルビンで終戦を迎えた。４６年９月にハルビンを出発し、船で翌月に帰国した。幹雄さんは「ソ連兵に食料を奪われたが、命は取られなかった。本当に幸運だった」と振り返る。

日本が中国を侵略した歴史から、加藤さんは「満州で生まれたことはつらい事実だった」と明かす。日中が国交正常化した後の８１年にハルビンで公演していたが、「再び日中友好の思いを込めて歌いたい」と中国側と交渉し、２度目の「里帰り公演」が実現した。

加藤さんは地元の交響楽団と共演し、ステージ上で「交響楽団と一緒にやることを夢見て、やっと実現した。本当にハルビンという街に感謝したい」と聴衆に語りかけた。