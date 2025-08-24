櫻坂46、13thシングルリリース決定 5周年記念ライブは”新たなるステージ”で開催発表
【モデルプレス＝2025/08/24】櫻坂46が、2025年10月29日に13th Singleが発売されること、2026年4月に5周年記念ライブ「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催することを発表。2025年8月24日、約4か月間にわたって全国5都市をまわり、全11公演で26万人を動員した全国ツアー「5th TOUR 2025 “Addiction”」のツアーファイナルにて明らかとなった。
終演後に会場内で突如流れた映像で櫻坂46の13thシングルの発売を発表。また、同じ映像にてグループの5周年を祝うアニバーサリーライブ「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」が2026年4月に開催されることも明らかとなった。過去、「3rd YEAR ANNIVERSARAY LIVE」、「4th YEAR ANNIVERSARY LIVE」は千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて開催されていたが、次のアニバーサリーライブは”新たなるステージ”にて開催される。なお、詳細時期や場所については後日発表となる。
グループ初となる東京ドーム、京セラドーム大阪5days公演を含む、全国ツアーを完遂した櫻坂46。2025年の後半も勢いそのままに駆け抜ける。（modelpress編集部）
発売日：2025年10月29日（水）
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤 TYPE-A
初回仕様限定盤 TYPE-B
初回仕様限定盤 TYPE-C
初回仕様限定盤 TYPE-D
★初回仕様限定盤・封入特典★
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）
【通常盤／CDのみ】
CD only
