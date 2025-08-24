Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡¥Û¡¼¥à¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¿ì¤ÃÊ§¤¤¤ò½õ¤±¤¿·Ý¿Í¡¡Ì¿¤¬¤±¤Îµß½Ð¤â¡ÖËÜ¿Í¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤êYouTube¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂçºåNSC28´üÀ¸¤Î·Ý¿Í¤Î¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ÊÄÌ¾Î¡§NSC¡ËÇ¯É½¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÂçºåNSC13´ü°Ê¹ß¤Î½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡ÂçºåNSC28´üÀ¸¤ÎÌ¾Êí°ìÍ÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¡Ê¸µ¤Ë¤å¡Á¤¯¤ì¡Á¤×¡Ë¤Ã¤Æ¤¢¤Î»Ò¤«¤Ê¡©Àõ°æ´ë²è¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»Ò¤«¤Ê¡©¡×¤È¸½ºß¤Ï·Ý¿Í¤Î¤Û¤«±ÇÁüºî²È¡¢Ì¡²è²È¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¤Ï¡ÖÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ò½õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤¤¤¬¥Û¡¼¥à¤«¤éÍî¤Á¤Æ¡Ä¼«Ê¬¤¬¾è¤ëÅÅ¼Ö¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤ä¤È»×¤Ã¤Æ½õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¾è¤ë¤Î¤Ï³Æ±Ø¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë²÷Â®¤¬ÄÌ¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤Æ¡¢¥®¥ê¥Ã¥®¥ê¤Ç½õ¤±¤Æ¡£ÅÅ¼Ö¤¬¡È¥¬¡¼¡¼¡É¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡×¤È¶ÛÇ÷¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ì¿¤¬¤±¤Çµß¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢·ì¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²¶¤Î¥«¥Ð¥ó¤É¤³¤ä¡ª¡×¤ÈÅÜÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜ¿Í¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤È¤«¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤é¤ì¤Ø¤ó¤é¤·¤¤¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£