J２上位対決を制したのは仙台！ 武田のヘッド弾で２位・千葉を１−０撃破！ ６試合ぶりの白星
Jリーグは８月24日、J２第27節の６位・ベガルタ仙台対２位・ジェフユナイテッド千葉をユアテックスタジアム仙台で開催。注目の上位対決は、仙台が１−０で勝利を飾った。
先に試合を動かしたのは仙台。38分、荒木駿太の右サイドからのクロスに、武田英寿がヘディングで合わせて先制ゴールを挙げる。
後半の序盤、１点をリードしたホームチームが主導権を握るなかで、千葉も速攻などからチャンスを作る。しかし、最後の場面で決めきれないまま時間が推移する。
結局、このまま試合終了のホイッスル。前半の一発を守り切った仙台が６試合ぶりの勝利、敗れた千葉は首位を追うなかで、手痛い５試合ぶりの黒星となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
