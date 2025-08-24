京都に０−４とFC東京が不甲斐なき敗戦。GKキム・スンギュの痛恨のPK献上などが響く
2025年８月24日、FC東京が味の素スタジアムで好調の京都サンガF.C.を迎え撃った。スタメンは以下のとおり。システムは４−４−２で、GKはキム・スンギュ、４バックは長友佑都、アレクサンダー・ショルツ、岡哲平、バングーナガンデ佳史扶、中盤は野澤零温、橋本拳人、小泉慶、俵積田晃太、FWが長倉幹樹と仲川輝人だった。
立ち上がりのFC東京は、FWの長倉を中心に闘志を押し出すスタイルで主導権を握ろうとした。しかし、５分、エリア内で京都の福田心之助と競り合ったバングーナガンデがPKを献上。これをラファエル・エリアスに決められ（８分）、ホームでリードを許す展開となった。
追いつきたいFC東京だが、その２分後、CB岡との連係ミスからGKキム・スンギュがR・エリアスを倒して再びPKを与えてしまう。これをR・エリアスに沈められ、13分で０−２と厳しい点差となった。
これで目が覚めたのか、FC東京は俵積田、仲川の個人技を主武器に京都を崩しにかかる。時間の経過とともにボール支配率を高め、明らかに押し込んだものの、肝心の決定機をなかなか作り出せなかった。34分に俵積田がドリブルで持ち込んでのシュートもGKの正面。逆に45分、鈴木義宜のヘッド弾で３失点目と点差を広げられた。
０−３で迎えた後半、巻き返したいFC東京は最終ラインの組み立てからチャンスを窺う。62分には長友が絶妙クロスから好機を演出。この流れでの長倉のヘッドはGK太田岳志に防がれたものの、惜しい一撃だった。
その後も何度か得点機を掴んだFC東京だが、どうしてもゴールを奪えない。69分に飲水タイムを迎えるまで結局、スコアは０−３のままだった。
京都の粘り強いディフェンスを打ち崩せないFC東京は、終盤の81分、R・エリアスにハットトリックを決められ、万事休す。スタンドから「意地見せろ」とファン・サポーターからブーイングを浴びるも最後までゴールを挙げられなかった。
GKキム・スンギュの痛恨ミスなどでのPK献上が響き、０−４と不甲斐なき敗戦。シーズン開幕に比べれば攻撃の形は見えてきたものの、結果がついてこないのは痛恨だ。結果的にFC東京は15位から浮上できなかった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
