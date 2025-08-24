京都が４−０で首位再浮上。FC東京撃破の立役者はハットトリックのR・エリアス
2025年８月24日、６位の京都サンガF.C.が味の素スタジアムでFC東京戦に臨んだ。スタメンは以下のとおり。システムは４−３−３で、GKは太田岳志、４バックは福田心之助、宮本優太、鈴木義宜、佐藤響、中盤は福岡慎平、武田将平、平戸太貴、FWが松田天馬、ラファエル・エリアス、原大智だった。
開始直後はFC東京のプレスに手を焼く場面がありながらも、５分に福田がバングーナガンデ佳史扶との競り合いで得たPKをR・エリアスが決めて先制（８分）。さらに10分、自ら獲得したPKをR・エリアスが再び沈めて13分で２−０とリードを広げた。
そこからしばらくFC東京に押し込まれる展開が続いた。前からのプレスがはまらず、最終ラインの踏ん張りでどうにか凌ぐ。そうしたシーンが多く見られた。
こう着状態に持ち込み、40分過ぎから少しリズムを取り戻すと、45分に待望のゴールが生まれる。左サイドからの平戸のクロスに鈴木がヘッドで合わせたシュートで３点目を奪ったのだ。
３−０で迎えた後半、京都はテンポの良いパスワークから敵陣内に攻め込んだ。守備に切り替わっても集中を切らさず、ゴール前に強固な壁を築く。パーフェクトとは言えないまでも、力強いパフォーマンスでゲームを進めた。
60分過ぎから何度か迎えたピンチはGK太田のファインセーブで回避。このタイミングで失点しなかった点が結果的に重要だった。
実際、拮抗状態に持ち込むと、終盤の81分にはR・エリアスがハットトリックを決めて、４−０。終わって見れば完勝だった。
アウェーで白星を手にした京都は首位に再浮上。決めるべきところで決めて流れを引き寄せるあたりは試合巧者である。この段階で順位表のトップにいるのは決してフロックではない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
