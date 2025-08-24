チェコ代表の司令塔トーマス・サトランスキーがケガのためユーロバスケットを欠場

8月23日。チェコ共和国代表チームが、27日からスタートする「FIBAユーロバスケット2025」に出場するロスター12名を発表した。

18日に公開されたユーロバスケット出場国のパワーランキング第3弾で24カ国のうち20位に入ったチェコは、今大会で元NBAプレーヤーのトーマス・サトランスキー（ガード）、ヤン・ベセリー（ビッグマン）を欠くことに。

ワシントン・ウィザーズを含む4チームで計6シーズンをプレーし、現在はスペインのFCバルセロナに所属するサトランスキーは背中のケガ、ウィザーズとデンバー・ナゲッツで計3シーズンをプレーした経験を持つベセリー（FCバルセロナ）はケガからのリハビリを続けていくため、それぞれ大会欠場となった。

今年のユーロバスケットで、チェコをけん引するのはアトランタ・ホークスのビト・クレイチ。NBAキャリア4年目の昨シーズン。25歳のガードは57試合に出場し、平均20.2分7.2得点2.7リバウンド2.6アシストに3ポイントシュート成功率43.7パーセント（平均1.6本成功）を残している。

チェコはグループAに入っていて、開催国ラトビア、ポルトガル、エストニア、トルコ、セルビアとグループフェーズで競い合うこととなる。