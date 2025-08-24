INI、メンバープロデュース企画「INI STUDIO」ソロ楽曲6曲同時デジタルリリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIが、自ら企画・表現し発信するYouTube企画「INI STUDIO」で公開しているソロ楽曲6曲を、8月25日0:00より各種音楽配信サービスにてデジタルリリースすることが発表された。

■8月27日19:30～20:00には公式STATIONHEADにてリスニングパーティーも実施

「INI STUDIO」は、グループで培ったスキルと個性を活かし、メンバー自ら企画・表現し、発信する楽曲や映像を通じてファンの皆様に新たな一面を届けるクリエイティブコンテンツ。グループ活動とはひと味違う、個人にフォーカスしたパフォーマンスや特別なシーンを楽しめる。

今回デジタルリリースされるのは、TAKUMIの「Don‘t Worry」（読み：ドントウォーリー）、「幻想」、FENGFANの「Like Water」（読み：ライクウォーター）、HIROMUの「Piece」（読み：ピース）、「STRIDE」(読み：ストライド）、「Busterz」（読み：バスターズ）の6曲。

メンバーそれぞれが楽曲制作に携わり、今年1月に開催されたソロステージ『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』でも披露されたオリジナル楽曲や、INI楽曲のセルフカバーなど個性が光る6曲になっている。

また、今回のデジタルリリースに伴い、8月27日19:30～20:00には公式STATIONHEADにてリスニングパーティーも実施される。

グループとしては、9月にバンテリンドームナゴヤでの3DAYS公演を控え、個人としては、俳優業や情報番組・バラエティへのレギュラー出演などメンバーそれぞれが多方面で活躍するINI。そんな個性豊かなメンバーが創り出す楽曲に、引き続き注目していきたい。

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Don‘t worry」TAKUMI (INI)

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「幻想」TAKUMI (INI)

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Like Water」FENGFAN (INI)

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Piece」HIROMU (INI)

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「STRIDE」HIROMU (INI)

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Busterz」HIROMU (INI)

