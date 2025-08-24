『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が8月18日に放送され、料理愛好家・平野レミとあのちゃんによる、生のキャベツ半玉とぶつ切り大根を使った“謎料理”にダイアン津田が困惑するシーンがあった。

【映像】生キャベツ半玉とぶつ切り大根を使った“謎料理”

この日のクッキング企画は、「おばあちゃんに夏を乗り切ってもらうためのメニュー」がテーマ。平野レミの指導のもと、あのちゃんが一人で調理を進めていく。2品目“ヨーグルトチキン”の盛り付け工程では、想定を超える自由過ぎる展開が用意されていた。

盛り付けの段になり、平野レミがおもむろに丸ごとキャベツ1玉を豪快に縦二つに割る。さらに大根を雑にブツっと輪切りにすると、あのちゃんも「これ何？」と不安顔。津田も「これ何に使うんですか？」と尋ねるが、平野は動じずにそのまま作業を継続する。

次の瞬間、平野は雑な輪切りにした大根の断面に楊枝を数本突き立て、その上に半分にしたキャベツをぶっ刺す。まるで木あるいは巨大なキノコのような“謎料理”が目の前で完成。「ぶっ刺して立たせちゃう」と平野が淡々と言葉を添えるが、役割も意味も不明なままの状態に津田の戸惑いは深まるばかり。

「これ何に使うんですか？」「これ何？」と津田は何度も怪訝そうに問いかけるが、あのちゃんも平野もまるで気にも留めずスルーを決め込む。現場ではシュールな空気が流れ、津田が「これ何ですか？」「あのちゃんは受け入れてるけど、これ何？」と問い続けた時、ついにあのちゃんが「うるせえ」とピシャリ。思わずスタジオに笑いが広がった。

常識では到底考えつかない平野ならではの料理や盛り付けに、あのちゃんはすっかり順応し、妙に馴染んだ様子を見せていた。しかし津田だけは最後までその“謎料理”を受け入れられず困惑し続けていた。

(あのちゃんねる）