香取慎吾ら「整形費用300万円」で岩田剛典似に“激変”の施術内容に興味津々！【ななにー 地下ABEMA】

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#84が、8月24日20時よりABEMAにて放送された。今回はスタジオに整形・ダイエット・メイクの力によってイケメンや美女へと大変身した“激変さん”たちが大集合。

■整形費用300万円で“激変”した男性が「やって良かった整形」を告白

#84は、『私、アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP！』と題し、整形・ダイエット・メイクの力によって大変身を遂げた“激変さん”たちが登場。激変を決意したきっかけや、具体的にどのような方法で自分を変えたのか、そしてその後の人生がどう変化したのかなど、ビフォーアフターの舞台裏に迫った。

スタジオには、整形費用300万円で三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE・岩田剛典さん似のイケメンに変身したまさやさんが登場。整形を決意したきっかけは「27歳の頃にマッチングアプリを始めたんですけど、（女性と）全然マッチできないなあと思って。資本主義の厳しさを思い知りました」と独特の表現で当時を振り返る。そして稲垣の「激変フェイスオープン！」の掛け声で整形後のまさやさんが現れると、スタジオからは「あらまあ！今日はすごいね！かっこよ！」との声が。

これまでまさやさんが行った整形は、目や鼻など顔のパーツの整形に加え、顎下の脂肪吸引など。この中で香取が注目したのは100万円もしたという施術「金の糸」。純金の糸を顔に埋め込むことで、異物を体外へ排出しようと肌が活性化し、ハリが出るというもので、施術前の写真と見比べたスタジオのななにーメンバーは「肌のトーンもツヤも違う！」と大盛り上がり。

さらに草なぎが「特にやって良かった整形は？」と質問。まさやさんは「一番変わったのは鼻整形。鼻の先端に耳の軟骨が入っています」と明かす。

■「マッチングアプリで出会った女の子と…」整形後の驚愕体験とは？

続いて、EXIT・りんたろー。が「この後（整形後）はモテた？」と聞くと、まさやさんは「（マッチングアプリで）めちゃくちゃ“いいね”がきました」と告白。さらに「いいね。遊んでんじゃないの？激変してから」と聞くと、「すごいモテるようになって、逆に遊ばなくなりました」と語り、みちょぱさんは「どういうことだよ！？」と猛ツッコミ。EXIT・兼近さんも「何年か前のりんたろー。さんと同じこと言ってますね」とコメントし、さらなる笑いに包まれた。

さらに香取さんが「昔の知り合いに会ってもわからないんじゃない？」と聞くと、まさやさんは「僕が鼻整形終わって、垢抜けた後にアプリで知り合った女の子とデートして、話が進んでいくにつれて共通点多いなと思っていたら、あっちも整形して変わっていて（気づかなかったけど）昔遊んだ子でした」と語り、スタジオは爆笑につつまれました。

ほかにも、25kgのダイエットに成功し、ミス筑波大学に選ばれた女性や、総額1,500万円超をかけ整形でアイドルフェイスを手に入れた女性などさまざまな“激変さん”が登場した『ななにー 地下ABEMA』#84は、現在「ABEMA」にて見逃し配信中だ。

■#85は豪快エピソードを持つお金持ちたちが登場！

そして次回8月31日放送の『ななにー 地下ABEMA』#85は、お金持ちの豪快エピソードが連発！「ヘリコプターやクルーザー使っていいよって言われる」「この車カッコいいねと呟いたら翌月父が買ってくれた」「誕生日プレゼントとしてお父さんにビルをもらった」など、お金持ちならではのトークにななにーメンバーも大盛り上がりな内容となっている。

(C)AbemaTV, Inc.

番組情報

ABEMA『ななにー 地下ABEMA』#84

08/24（日）20:00～

出演：稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾 ほか

■関連リンク

#84 放送URL

https://abema.tv/video/episode/90-980_s102_p185

#85 放送URL

https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CVWMuxZcfWGeU7

新しい地図 OFFICIAL SITE

https://atarashiichizu.com