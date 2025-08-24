2025年8月31日（日）、北海道函館市の『緑の島』にて『函館新花火』が初開催されます。

イベントは13時に開演し、会場には多彩なグルメ屋台が並びます。

また、俳優・モデルとして活躍し、『第32回土方歳三コンテスト』で優勝した三木崇史氏プロデュースによる殺陣芝居をはじめ、コスプレコンテストやダンスパフォーマンスなどのステージイベントも開催！

そして、イベントのフィナーレを飾るのは、音楽とシンクロした3,300発の花火。

幻想的な光と音の競演が、『緑の島』の夜空を美しく彩ります！

詳細情報

函館新花火

開催日程：2025年8月31日（日）11:00～20:00（開場：11:00、開演：13:00、花火打上：19:00）

開催場所：北海道函館市大町15 函館市緑の島

※チケット情報など、詳細は公式ホームページにてご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

地域の力が集う一夜限りのスペシャルイベントが初開催！ フィナーレは圧巻の3,300発の花火！ 夏の締めくくりに足を運んでみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

