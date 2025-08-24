CATレディース最終日

女子ゴルフの国内ツアー・CATレディース最終日が24日、神奈川県の大箱根CC（6652ヤード、パー72）で開催された。2位と1打差の首位から出た櫻井心那（ニトリ）が3バーディー、3ボギーの72で回り、通算9アンダーで通算5勝目を挙げた。今大会で櫻井のキャディーを務めた女子プロゴルファーにも注目が集まっている。

最終18番でバーディーパットを決めた櫻井が、両手を突き上げる。笑みを浮かべたのも一瞬、すぐに泣き顔に変わった21歳を抱きしめたのは国内ツアー7勝で今大会、櫻井のキャディーを務めた吉田弓美子だった。

今季はステップ・アップ・ツアーでプレーしている38歳の吉田。大笑いしながら櫻井に近づき、「よく頑張った！」と抱きしめた。2人は大の仲良しで、一緒にディズニーシーを楽しんだことなどを過去にSNSで報告している。

ファンも吉田に注目しており、Xには「吉田弓美子さんもナイスサポートです」「キャディー吉田弓美子さんを求める選手が沢山出てきそう」「吉田弓美子プロもおめでとう」といった声の他、「キャディやっとるんかww」「え 吉田弓美子はプロキャディに転身したんかい？」と驚くコメントもあった。



（THE ANSWER編集部）