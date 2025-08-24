8/26のみずがめ座は「仲直りする大チャンス」！ 12星座別・8/25〜31のラッキーデーと要注意デー

8/25（月）〜8/31（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：31日（日）は「人生を変えるような仕事のアイデアが見えてくる」

牡羊座のあなたは、圧倒的なパワーで仕事をすることができる1週間です。特に31日（日）は、人生を変えるような仕事のアイデアが見えてくるときです！

しかし、人間関係には注意。妄想で人との関係に亀裂が入ってしまうかもしれないのが、29日（金）です。この日は、被害妄想に陥らないように十分注意して人の優しさを信じましょう。

🤝 牡牛座：25日（月）は「心の内が手に取るように分かる」

牡牛座のあなたは、ものすごく気配り名人になることができる1週間です。特に25日（月）は、人の心の内側が手に取るように分かります。占い師になるのもいいかもしれませんよ☆

一方で、仕事では情熱が空回りしやすい1週間です。特に28日（木）は、早とちりで失敗しやすい星回りなので、人の話は最後までしっかり聞くようにしましょう♪

💼 双子座：26日（火）は「自分の才能を信じて」

双子座のあなたは、宇宙で一番偉大なのは自分だと思うくらいの自信があれば、あらゆる困難を跳ねのけることができる1週間です。26日（火）は、自分の才能を信じてください。

ですが、金運は注意が必要。29日（金）は、不安な気持ちを解消するために余計なお金を使ってしまいそうです。突然訪れる不安は時間の経過とともに消えますので、我慢しましょう。

💼 蟹座：29日（金）は「仕事が楽しくて仕方ない！」

蟹座のあなたは、ノリノリ気分で仕事を頑張ることができる1週間です。特に、29日（金）はお仕事が楽しくて仕方がないと感じることができるでしょう。面倒な作業はこの日がベストです。

また、人間関係に伴う出費が多くなりそうな1週間です。特に31日（日）は、相手の好みに合わせた遊びで予想外の出費をすることになるかもしれませんので注意が必要です☆

💼 獅子座：31日（日）は「趣味を仕事につなげるチャンスが」

獅子座のあなたは、妄想と現実の境界線が曖昧になり、理想としていたことが形になりそうな1週間です。31日（日）は趣味的分野を仕事につなげるチャンスが舞い込んできそう♪

また、人間関係は肩の力を抜いて人と接することが重要なときです。25日（月）は、人の言うことをいちいち真に受けすぎると、不必要な不安を抱え込むことになりそうです。

💰 乙女座：28日（木）は「お金の多様性を意識すると金運向上」

乙女座のあなたは、いつも愛用しているキャッシュレス以外の決済方法を使ってみると、いいことがありそうな予感です。28日（木）に、お金の多様性を意識すると、さらに金運向上です。

しかし、仕事ではクリアファイルの中で書類が迷子になるような、ちょっと焦るミスが連発しそうな1週間です。特に25日（月）は身の周りの整理をしっかりしましょう。

🤝 天秤座：26日（火）は「背伸びした単語を使って会話して」

天秤座のあなたは、難しいお話で人と共鳴することが出来るときのようです。26日（火）は、知的に背伸びをした単語を使って会話をすることを心がけてください☆

また、自分の古い殻をいつまでも溜め込んでしまいそうな1週間です。29日（金）は、自分の過去を参考にした保守に甘えやすいときなので、積極的な打開策を求めましょう♪

💼 蠍座：29日（金）は「脳の命令を無視して頑張りそうな予感」

蠍座のあなたは、仕事運が○。突発的なやる気のフィーバータイムがやってきます。29日（金）は、脳の休眠命令を体が無視して頑張りそうな予感です。どうにかなるなら大丈夫です！

ですが、人間関係では既読スルーをされることが多くなるかもしれない1週間です。別に相手は深いことを考えていないので気にしすぎないことが大切です。30日（土）は、短気を起こさないようにしましょう。

🎉 射手座：31日（日）は「午後からおしゃれへの欲望が爆発しそう」

射手座のあなたは、エンタメ運が○。31日（日）は、午後からおしゃれに対する欲望が爆発しそうな予感です。服を買いに行くのはもちろん、おしゃれに着替えて夜遊びに出るのもいいでしょう♪

ですが、金銭的にはATMの手数料のような、あんまり好ましくない出費が重なりそうな予感です。28日（木）は、信じられないほどケチになることが求められるときです。

🤝 山羊座：25日（月）は「出会い運が◎」

山羊座のあなたは、全然会話が始まるべきじゃないところから、急に話しかけられて人間関係がスタートしそうな1週間です。25日（月）は、出会い運も◎です。

しかし、仕事は雑用に振り回されることになりそうな1週間です。特に27日（水）は、スケジュールをしっかり組み立てないと、面倒な作業を頼まれるかもしれません★

🤝 水瓶座：26日（火）は「仲直りする大チャンス」

水瓶座のあなたは、人間関係運が○。26日（火）は、これまで迷走しがちだった感情がまとまり、人間関係が良好になりそうな予感です。もしも仲直りしたい人がいるならこの日は大チャンスです。

それと同時に、全くしょうもないエンターテイメントに時間を取られてしまいそうな予感です。特に30日（土）は、SNSの意味不明な動画を見すぎるのは控えましょう。

💰 魚座：29日（金）は「応募した覚えのないものに当たる!?」

魚座のあなたは、知らない間に得をすることができる1週間です。29日（金）は、応募した覚えがないものに当選するようなラッキーがあります。臨時収入に期待しましょう！

また、エンタメは気持ちが焦って早く先を楽しみたくなる1週間です。30日（土）は、我慢できずに連続ドラマを徹夜で見てしまうような恐れがあります。寝不足注意です。

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

