40・50代こそ【ユニクロ】へ駆け込んで！ 大人の即戦力♡「楽ちんスカート」

クラシック回帰の流れをうけてレディライクなスタイルに注目が集まっている今、スカートは大人コーデにぜひ取り入れたいアイテム。【ユニクロ】からは、ウエストゴム仕様で楽に穿けるスカートが続々登場。今回は、ティアードスカートやプリーツスカートなど、ストレスフリーにおしゃれを楽しみたいミドル世代におすすめの商品をピックアップして紹介します。

今すぐ使えて長く着回せるシフォンプリーツスカート

【ユニクロ】「シフォンティアードスカート」\3,990（税込）

プリーツ加工を施したシフォン素材で、エアリーな着こなしを楽しめるスカート。ふわっとボリューム感のある切り替えティアードデザインが、エレガントなムードも醸し出します。夏コーデと相性がいいのはもちろん、秋コーデに抜け感をプラスしたいときにも重宝しそう。

オンオフ活躍！ クラシカルムードたっぷりのプリーツスカート

【ユニクロ】「ワイドプリーツミディスカート」\3,990（税込）

ワイドプリーツが洗練された印象を与え、トレンドのクラシカルスタイルを楽しめるスカート。ひざ下のミディ丈で、大人っぽく上品な着こなしに。公式オンラインストアによると「ウエストゴムはギャザーが寄らない仕様にしているので、タックインしてもきれいに見える」とのこと。トップスを選ばず合わせやすく、オンにもオフにも活躍しそうです。

迷ったときに頼れる即戦力スカート

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブフレアスカート」\1,990（税込・セール価格）

ハリのあるリブニット素材で作られているスカートは、広がりすぎないきれいなフレアシルエットが魅力。ウエストはゴムに見えないフラットなデザインで、きちんと感のある着こなしに。テイスト問わず合わせやすい着回し力も備わったスカートは「何着よう？」そんなときも頼りになりそうです。

楽ちんおしゃれ見えを狙える主役級プリーツスカート

【ユニクロ】「プリーツロングスカート」\4,990（税込）

生地をたっぷり使用したロング丈のプリーツスカートは「UNIQLO : C（ユニクロ：シー）」の新作。配色デザインや前後に入れた切り替えラインで、動くたびに表情が変わるのが魅力です。デザイン性の高いスカートは、一点投入するだけでおしゃれ見えを狙えそう。9月上旬発売予定なので、今のうちにチェックしておいて。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i