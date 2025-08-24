Ý¯ºä46¡¢13th¥·¥ó¥°¥ë¤ò10¡¦29¤ËÈ¯Çä·èÄê¡¡5¼þÇ¯¥¢¥Ë¥é¤Ï¡È¿·¤¿¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤Ç³«ºÅÈ¯É½
¡¡Ý¯ºä46¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬¤¤ç¤¦24Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢½ª±é¸å¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ÇÆÍÇ¡Î®¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î13th¥·¥ó¥°¥ë¤¬10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ô¥Ã¥«¡¼¥ó¡ª¡×¤â¡ªÇ®¶¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¤¿Ý¯ºä46
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸±ÇÁü¤Ë¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î5¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ø5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡Ù¤¬2026Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î¡Ø3rd YEAR ANNIVERSARAY LIVE¡Ù¡¢¡Ø4th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡Ù¤ÏÀéÍÕ¸©¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ï¡È¿·¤¿¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾ÜºÙ»þ´ü¤ä¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
