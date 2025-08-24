SNSでは、世界猫の日（8/8）をきっかけに猫に関する投稿が多く見られます。今回ご紹介する猫ちゃんの投稿もそのひとつ。生まれたばかりの小さな姿から、4歳を迎えた現在の姿まで、成長の過程を比較した投稿がアップされ、大きな注目を集めました。投稿はX（旧Twitter）にて、39.6万回以上表示。いいね数は1.5万件を超えたそうです。

ミントちゃんの成長っぷりをみていってください

今回、Xに投稿したのは「ぴえん猫ミント」さん。登場したのは、猫のミントちゃんです。

ひとつめの写真に写っているのは、生まれたばかりのミントちゃん。まだ毛並みもふわふわで頼りない雰囲気があり、体も小さく、子猫らしい初々しさがあったそうです。どこか不安げに立つ姿には、あどけなさも感じられます。

一方、もうひとつの写真には、成長した4歳のミントちゃんの姿が。毛並みはしっかりとして顔つきも凛々しくなり、大人の猫らしい落ち着きが見られます。一方で、子猫時代の面影を少し残していた模様。特にミントちゃんのチャームポイントである「ぴえん顔」は大きくなってからも健在。月日が流れても変わらないものもあるようです。

ミントちゃんの成長をお祝いする声が相次ぐ

生まれたばかりの子猫時代と4歳になった現在のミントちゃん。その変化を見たXユーザーたちからは、「わーパヤパヤ期。もう悲しげな目の片鱗が出てきてる」「子猫の頃からぴえん顔だったんですね」「バブミントちゃん天使すぎる。今のミントちゃんは大天使」などの声が多く寄せられていました。

子猫から大人の猫へと成長していく経過は、写真を並べてみると実感しやすいもの。世界猫の日をきっかけに、愛猫の過去と現在を見比べてみるのも素敵かもしれません。

Xアカウント「ぴえん猫ミント」では、猫のミントちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ミントちゃんのぴえん顔は疲れも吹っ飛ぶ可愛さです。

