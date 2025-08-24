全部気になるぅぅぅーー♡【ファミマ】フルーツ入りが嬉しい！「新作スイーツ」

【ファミリーマート】から登場しているフルーツ系スイーツが、魅力満載！ 甘さと果実のジューシーさが絶妙にマッチした商品は、暑さで食欲が落ち気味な日でもペロリと食べられそう。今回は、マンゴー・バナナ・りんご・レモンを使った新作スイーツを厳選してご紹介します。

トロピカルな風味が口いっぱいに広がる「マンゴーとホイップ」

マンゴーの果肉とソースをたっぷり使った「マンゴーとホイップ」のサンドイッチ。ふんわりしっとりのパン生地に、まろやかなホイップがたっぷり。実食した@pan.oyatsuさんによると「爽やかさとまろやかさのバランスがちょうどよくて、ボリューム感もあるし満足度大！」とのこと。朝食やおやつにぴったりの一品です。

パリッともちっの食感も楽しい「ファミマ・ザ・クレープ チョコバナナ」

筆者も大好きな「ファミマ・ザ・クレープ チョコバナナ」は、もっちりとしたクレープ生地に、チョコやバナナ、クリームといった王道の組み合わせを包み込んだスイーツで、チョコのパリッとした食感がアクセントになっています。クリームもふんわり美味しい。スプーンなしで食べられるので、手軽にサッと楽しめるのも嬉しいポイントです。

秋先取りの贅沢な味わい「はちみつとりんごのケーキ ～シブースト風～ 」

りんごとハチミツの相性を存分に楽しめるミニケーキ「はちみつとりんごのケーキ～シブースト風～」。@sujiemonさんによると「シャキッ食感の蜜漬けりんご」と「ハチミツのコクのある味わい」が楽しめるのだとか。トップは透明感のあるハチミツ風味のゼリーで、その見た目の美しさも魅力です。

さわやかな酸味とコクの融合「ふわしゅわチーズスフレ（レモンソース入り）」

ふんわりしゅわっとした食感のスフレケーキに、レモンソースをしのばせた「ふわしゅわチーズスフレ（レモンソース入り）」。@sujiemonさんによると「レモンソースの甘酸っぱさとレモンピールの苦味がアクセント」になっているほか、「濃厚チーズのコクのある生地」も高ポイントのようです。暑い夏、リフレッシュしたいときにぴったりのレモンスイーツです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里