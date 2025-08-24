8月24日、新潟競馬場で行われたG3・新潟2歳ステークス（芝1600m）は、1番人気に推されたリアライズシリウスが2番手から抜け出しての完勝。2着以下には4馬身と力の違いを示した。この勝利でデビュー2連勝。益々の飛躍が約束されたような圧巻の走りだった。

新潟2歳S、勝利ジョッキーコメント

1着 リアライズシリウス

津村明秀騎手

「デビュー前から調教でも良い動きをしていて、デビュー戦も期待通り勝ってくれて、ここでもこの先期待が出来る走りをして欲しいなと思っていました。全体的に出もそんなに速くない方なので遅れましたし、ゲートに入る時も嫌がって、この先課題は残るなという感じでした。2番手に入って良いところに収まったので折り合いもつきました。あとは自分のリズムで追い出そうということで、あまり後ろを待ちませんでした。まだまだ課題がいっぱい残ってしまったので、これから調教で良くなっていけば、上でもやれると思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

8月24日、新潟競馬場で行われた11R・新潟2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝1600m）は、津村明秀騎乗の1番人気、リアライズシリウス（牡2・美浦・手塚貴久）が快勝した。4馬身差の2着に6番人気のタイセイボーグ（牝2・栗東・松下武士）、3着に3番人気のフェスティバルヒル（牝2・栗東・四位洋文）が入った。勝ちタイムは1:33.4（良）。

2番人気で横山琉人騎乗、サノノグレーター（牡2・美浦・尾形和幸）は、6着敗退。

新潟2歳Sを勝利したリアライズシリウス

大物感溢れる走り

津村明秀騎乗の1番人気、リアライズシリウスがデビュー2連勝で重賞初制覇を飾った。同馬の勝利で新種牡馬ポエティックフレア産駒はJRA重賞初制覇となった。レースではスタートで出遅れてしまったものの、向こう正面でスッと好位へ。2番手で流れに乗り、直線でも早々に先頭に立つと、そのまま後続を突き放していき、大物感溢れる走りの抜け出しだった。

リアライズシリウス 2戦2勝

（牡2・美浦・手塚貴久）

父：ポエティックフレア

母：レッドミラベル

母父：ステイゴールド

馬主：今福洋介

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 リアライズシリウス 津村明秀

2着 タイセイボーグ 田口貫太

3着 フェスティバルヒル 石橋脩

4着 サンアントワーヌ 岩田望来

5着 タイセイフレッサ 斎藤新

6着 サノノグレーター 横山琉人

7着 フォトンゲイザー 木幡巧也

8着 ヒルデグリム 石川裕紀人

9着 リネンタイリン 柴田大知

10着 メーゼ 菊沢一樹