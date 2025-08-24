世界各国のトップジョッキーが集った「2025ワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）」は8月24日、札幌競馬場で熱戦の幕を閉じた。個人戦ではドイツの新星T.ハマーハンセン騎手が初来日で堂々の総合優勝。

2位にオーストラリアの名手C.ウィリアムズ騎手、3位にはJRAの坂井瑠星騎手が入った。チーム対抗戦は外国人騎手と地方競馬代表で構成されたWAS選抜が制し、日本のファンを大いに沸かせた。

●表彰台騎手のコメント

第1位 T.ハマーハンセン騎手

「素晴らしい日本のファンの皆様、関係者の皆様にお礼を申し上げたいと思います。皆様の熱に圧倒されました。WASJの招待の電話をいただいた時は本当に嬉しく思いました。世界から素晴らしい騎手が集まって、このような大会ができたこと、また、色々な経験のある騎手と一緒にレースができたということを嬉しく思っています。（日本に来たことは）私にとっても大きなチャレンジで、色々なことを学ぶことができました。また日本に戻ってきて皆様の前でレースをしたいです」

第2位 C.ウィリアムズ騎手

「日本に戻って来て大変嬉しく、素晴らしいレースができたと思っています。世界の素晴らしいジョッキーと一緒に戦えて、WASJに参加できたことが非常に光栄です。良い成績を残すことができて非常に嬉しく思っています。どうもありがとうございました。お疲れ様でした」

個人戦1位T.ハマーハンセン騎手、2位C.ウィリアムズ騎手、3位坂井瑠星騎手

第3位 坂井瑠星騎手

「昨年は3位で、今年は優勝を目指しましたが、また3位ということで残念です。オーストラリア時代にお世話になったC.ウィリアムズ騎手と一緒に戦えて楽しかったです。また来年の新しい目標ができたと思います。毎週毎週しっかり騎乗して戸崎騎手が手強いですが、リーディングを目指して頑張りたいと思います」

●ポイントランキング最終結果

1位 T.ハマーハンセン 73点

2位 C.ウィリアムズ 66点

3位 坂井瑠星 40点

4位 F.ゴンサルベス 37点

4位 横山武史 37点

6位 本田正重 32点

7位 C.ルメール 28点

8位 横山典弘 27点

9位 北村友一 24点

9位 武豊 24点

11位 戸崎圭太 22点

12位 A.バデル 16点

13位 K.ティータン 14点

14位 C.トーレス 8点

●チーム対抗戦獲得ポイント

優勝はWAS選抜（外国騎手・地方競馬所属騎手チーム）

JRA選抜（JRA代表騎手チーム）：202ポイント

WAS選抜（外国騎手・地方競馬所属騎手チーム）：246ポイント