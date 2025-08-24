◇パ・リーグ オリックス3-2楽天（2025年8月24日 楽天モバイル）

7回1失点の力投で今季4勝目を挙げたオリックス・エスピノーザが、本業以外でもファンを沸かせた。

敵地で上がったヒーローインタビューの締めくくり。アナウンサーの要望は特になかったが、自ら日本語で「みんな元気〜？」とスタンドに問いかけ、まずはファンの心をわしづかみに。そこからが圧巻だった。

「こんな暑い時に、来てくれてありがとうございます。皆さんの前で投げるのを、とても楽しみにしていました、うれしいです！これからも皆さんにサポートしてもらえるように、どんどん頑張っていきます。お疲れ様でした！」

もはや日本人と遜色ないレベルの流暢な日本語でのメッセージに、スタンドはどよめきと大きな拍手が入り交じった。来日2年目の助っ人右腕は週3回、2時間ずつ日本語のレッスンを受けており、その成果を敵地で発揮。「普段からファンともっともっと近づけるように努力しているんで、そういう風に褒めてもらえてうれしい。次は本拠地で？イエス！」。5試合連続クオリティスタート（6投球回以上3失点以下）の投球面同様に、ファンサービスでも絶大な安心感を示した。

（阪井 日向）