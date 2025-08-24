息子がお皿を割ってしまった…。ママ友へのお詫び、品物選びに悩む【ママリ】

どうしよう…わが子が友人宅のお皿を割ってしまった

自分のこどもが友人の食器用皿を割ってしまった場合、弁償はしますか？仲はいい友人ですが、息子がお洒落な陶器の皿を割ってしまいました。申し訳なく、謝りました。友人は気をつかってくれましたが、お詫びをしたいです。 出典：

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは、わが子が友人宅のお皿を割ってしまい、どういった形で弁償するか悩んでいます。皆さんならどうしますか？ママリに寄せられた回答をご紹介します。

子どもがしたことなので友人が目くじら立てて怒ることはないと思いますが、やはり人のモノを壊してしまったからには、なにか弁償したいと思うものですよね。



しかし具体的にどうするかは悩んでしまうもの。実際どういった形で弁償するのが一番良いのでしょうか。

ママリに寄せられた回答

壊したもの相当の商品券をあげる

それ相当の百貨店の商品券をあげます。

わたしの自宅で友人がカップを割った際にお詫びの品でいただきました。

そのあとは子どもが来たら割れない食器にしました。

それは商品券で買いました。 出典：

「壊してしまったモノと同等の金額の商品券を渡すのが良い」という意見がありました。確かに現金では相手も受け取りにくさを感じてしまうもの。その点、商品券なら気兼ねなく受け取ってもらえるうえ、実際に必要なものを買ってもらえるので実用的でもあります。



高額すぎず、かといって軽すぎないちょうど良いお詫びの形として、商品券はとても素敵なアイデアですね。

お菓子程度でよい

お子さんいるのにお洒落な食器を出したのも落ち度だと思いますよ！お菓子程度のお詫びていいのでは！そうならないようにわたしの回りは紙ざら使ってます 出典：

「子どもに割れるお皿を出した相手にも落ち度があるのだから、お菓子程度を渡せば十分」という意見も寄せられていました。たしかに、子ども連れの友人であれば「紙皿にしておいた方が安心」と気が回るかもしれませんが、子どもがいない相手なら、そこまで想像が及ばないこともありますよね。



その点、お菓子なら気軽に受け取ってもらえるうえ、相手に余計な負担をかけることもありません。感謝やお詫びの気持ちを伝えるには、ちょうど良い選択といえるのかもしれませんね。

モノでお詫びは良くない

物でお詫びをしてしまうと、それを見る度に思い出してしまうのであまり良くないって見た事があります😓

ちょっと高めのお菓子とかで良いんじゃないでしょうか🤔 出典：

「モノでお詫びをするのはあまりよくない」という意見もあるようです。たしかに、高価な品物を渡してしまうと、かえって相手に気を遣わせてしまうこともありますよね。



その点、お菓子や商品券であれば気軽に受け取ってもらえますし、重すぎずちょうど良いお詫びの形になるのかもしれません。気持ちを伝えることが一番の目的ですから、相手に負担をかけないものを選ぶのが安心ですね。

お詫びの品はお菓子や商品券がいいかも

子どもが友人宅のお皿を割ってしまい、弁償の仕方に悩んでいた投稿者ママでしたが、ママリに寄せられた回答から“お菓子や商品券がいい”ということがわかりましたね。



特に商品券は相手に好みのものを選んで買ってもらうことができるので、下手にモノを選んで渡すより喜ばれるかもしれませんよ。

記事作成: ochibis

