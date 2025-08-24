女子中学生が「将来なりたい職業」ランキング！ 2位「公務員」、2年連続の1位は？
ソニー生命保険は2025年6月6〜16日、全国の中高校生を対象に「中高生が思い描く将来についての意識調査」をインターネットで実施。今回はその結果の中から、女子中学生の将来の夢やなりたい職業、そして調査開始年の2017年データとの比較結果などを紹介する。
2024年の同調査でも1位の「歌手・俳優・声優などの芸能人」が引き続き首位を獲得。3位だった「デザイナー（ファッション・インテリアなど）」「医師」は9位にランクダウン。TOP10圏外であった「教師・教員」が5位になるなど興味深い結果となった。
また将来の夢についても聞いたところ「趣味を充実させて生きる」（60％）が最も多く、次いで、「安定した毎日を送る」（57％）「好きなことを仕事にする」（55％）「素敵な相手と恋愛・結婚する」（46％）「お金持ちになる」（41％）「あたたかい家庭を築く」（39％）という結果になった。
将来なりたい職業ランキングと照らし合わせると、歌手やイラストレーターなどは「趣味を充実させて生きる」や「好きなことを仕事にする」といった夢を反映していると考えられる。一方で公務員は「安定した毎日を送る」と結びついているといえるかもしれない。
2017年の女子中学生のなりたい職業ランキングの1位は「歌手・俳優・声優などの芸能人」（19％）、2位「絵を描く職業（漫画家・イラストレーター・アニメーター）」（14％）、3位「医師」（13％）、4位「公務員」（11％）、5位「文章を書く職業（作家・ライターなど）」（10％）と、2025年のランキングと大きく変化していないことが分かる。
また将来の夢に関しては、「安定した毎日を送る」（49％）が最も高くなり、次いで、「好きなことを仕事にする」「素敵な相手と恋愛・結婚する」（いずれも44％）「あたたかい家庭を築く」（43％）「趣味を充実させて生きる」（38％）という結果となった。
2025年度の結果と比較すると、1位の「趣味を充実させて生きる」は2017年度では5位となり、「好きなことを仕事にする」は44％から55％へと10％以上伸びている。
この8年間で「趣味」や「好きなこと」を優先する傾向が強まっており、職業選択において「やりたいこと」を重視する意識が高まっているのかもしれない。
＜参考＞
ソニー生命保険「中高生が思い描く将来についての意識調査2025」
ソニー生命保険「中高生が思い描く将来についての意識調査2017」
※選択肢の表記は原文ママ
(文:All About 編集部)
