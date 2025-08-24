小2息子がサッカー中に友達とケンカ。相手のママからの言い分にモヤモヤ…【ママリ】

息子が友達とケンカ。息子も私も頭が硬いの？

少2の息子が昨日校庭で友達2人とサッカーしたみたいなのですが、1人の子と喧嘩になって帰ってきました。

理由をきくと、サッカーは手を使っちゃダメなのに、その子が度々手を使っていて、息子が何度も手は使わないでと注意しても辞めてくれないから息子が怒ってしまい、「手を使うなって言ってるのに何回言っても聞いてくれないし楽しくない！もう遊びたくない！」とその子に言ってしまったみたいで、遊びたくない！と言われた事に、その手を使う子も怒ってしまいました。相手のお母さんから、「喧嘩してしまったみたいですね。」とLINEがきて、もちろんごめんなさいと伝えた上で、息子はこーゆうことが嫌だったみたいです。と返したら、「ただの遊びなのに、そんなガチガチのルールに縛られないといけないのですか？楽しくボールが蹴れればよくないですか？」などと返事が来て驚きました。わたしは、あー、息子の気持ちはよくわかる。小さい子相手ならともかく、小学生だしその子もサッカーのルール知ってるはずなのに、ルール守らないから、イライラしたんだねー、でも遊ばない！って言うのは本当にもう遊んでもらえなくなるから言わない方が良いかもね。と話しましたが、相手のお母さんから、うちの息子が頭が硬いと言わんばかりのLINEがきて凹んでます。学校でもよく言い合いしてるみたいで、こういう意見の食い違いなんだなとわかりました。そもそもの性格が合わないんじゃないかなと。でも喧嘩しますが息子はその子が大好きみたいなのです。一緒に遊びたいのに、いつも途中でどっかいっちゃう！とか言ってますが多分息子のガチガチなルールに縛られるのが嫌なんだろうなと思います😭

昨日の喧嘩は、遊ばない！と言ったことは注意しましたが手を使っちゃダメと行ったのがそんなにダメだったとは私も思わなかったのですが、わたしも同じ様に頭が硬いのでしょうか。

この記事では、小2の息子が友達とサッカーをしている最中にルールを守らない友達に怒り「もう遊びたくない」と言ってしまったという投稿を紹介します。友達のママからLINEをもらい謝罪した投稿者さんですが、ルールにこだわりすぎている。楽しければいいじゃないかという言い分に息子の考え方を否定されているように感じ落ち込んでしまったそう。投稿者さんも息子さんは言い過ぎてしまったと感じているものの、ルールを守ること自体は間違ってはいないと思っており、自分も頭が硬いのかと悩んでいるそう。

ルールを守るべきだと考える投稿者さん親子とルールよりも楽しんでやりたいという友達親子。あまりにも考えがかけ離れていてこれではケンカになっても仕方ないように感じますね。ケンカしたり意見が対立しても息子さんは友達のことが大好きとのことで、そこもまた大人には理解できない部分かもしれません。個人的にはケンカをしても子ども同士で仲直りをしていけるのであれば、下手に大人が介入しない方が子どもたちなりに妥協点を見つけていくのではと思いました。友達のママの言い分はあくまでも考え方の一つでしかないのですから、自分が同じ考えではないからといって気にする必要は全くないと思います。

ルールは守るべき？楽しめばそれでいい？

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私も手を使っちゃだめっと言ったことはそんなにダメじゃないと思います！

遊びだとしてもそれがサッカーのルールですし小2なら言えばすぐ理解できる年齢ですよね🤔

ボールが顔に当たりそうになったり手元に飛んできて手を使ってしまうとかならまぁ～っと思いますがそうでなく足元のボールを手使うならなぜ？って思っちゃいます😅

私がその場で見ていたら何度も言ってるのに聞かないってなると「もしかしてそういう理解できない障害でもあるのかな？」っと思っちゃいそうです💦

お友達関係って難しいですよね💭

どっちの気持ちもわかります😅

手を使っちゃダメって言うことは悪くないと思いますよ！

ても、お友達はサッカーっていうよりボール遊びをしたかったのかなぁ？

現場を見てないから何とも言えないけど、もしかしたら息子さんからボールを奪えなくて楽しくなくなって手を使ったのかもしれないし。

息子さんをからかうつもりで手を使ったのかもしれない。



息子さんはサッカーがうまくて、相手はそうでもないなら、何でもありルールのボール遊びにした方がお互い楽しいですよね😄

低学年なら、ボール奪われてばかりは楽しくないだろうし。

でも、ルール守って遊びたい子もいますよね！

それもわかる😅

性格が合わないんだろうなーって私も思います💦

可能なら、「ルール守って！」じゃなくて「ルール守るの嫌なの？」とかの話し合いができたり、「じゃあこれやめて違う遊びしよう！」ってなればいいけど…。

難しいですよね😓

どっちの言い分も分かる🥹



親が介入しなくてもいいのかなと思います！



またやってるよ！ぐらいで。



手を使わないとどこかに行ってしまうと思ってるから手を使うんじゃないかな？



ぐらいにお子さんに伝えるのもありかも！

みんながみんな足で止めれるとは限らないからさ！ぐらいで☺️



できるようになったら手無しで

やってみたら？？って感じですかね！







サッカースクール行ってるので

どっちの言い分もわかります！

ルールを守れない理由があるのかもしれないという意見にハッとさせられました。ルールを守ることを押し付けるのではなく、どうして手が出てしまうのかを聞いたうえでどうしたら手が出ないかを考えてみると解決策が見えてくるかもしれないですよね。サッカーの試合であればルールを厳守するのは当たり前ですが、あくまでも友達同士の遊びの場。どうすればみんなが楽しくサッカーをできるのかを考えるいい機会だと思うと少し前向きになれそうですね。

