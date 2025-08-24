「たまらなくかわいい」2歳が描いた“ゆる絵”にほっこり、その時期しか見られないタッチに愛あふれる【ママリ】

幼少期に出せる味、2歳娘のゆるっと絵がかわいい

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぼんさい(@bonsaisaibon)さんの投稿したお写真です。子どもたちが小さいうちにしか見られない、文字や絵の雰囲気がありますよね。ぼんさいさんは、2歳の娘さんが描いた絵を4枚「たまらなくかわいいよなあ」と投稿しました。この時期にしか描けないゆるっと・ほわっとした絵に癒やされるはず。

子どもたちが小さいうちにしか見られない、文字や絵の雰囲気がありますよね。大人はなかなか真似できない、子どもたち独自の世界観を感じます。





投稿者・ぼんさい(@bonsaisaibon)さんは、2歳の娘さんが描いた絵を4枚「この時期の絵、本当にたまらなくかわいいよなあ」と投稿しました。この時期にしか描けないゆるっと・ほわっとした絵に癒やされるはず。

©bonsaisaibon

©bonsaisaibon

©bonsaisaibon

©bonsaisaibon

かわいい～～。この時期の絵、本当にたまらなくかわいいよなあ

娘さんの絵柄に、自然と肩の力が抜けていることに気がつきました。ほっこりします。何とも言えない絶妙なキャラクターや抽象的な絵も、子どもたちの表現だと思うと宝物のように感じますよね。



成長を近くで見守っている親としては、わが子の表現は全てうれしいもの。額に入れたりファイルに保管したりして、今でも残しているという方もいるかもしれませんね。



子どもたちならではの絵にほっこり癒やされる素敵な投稿でした。成長してからの絵もまた楽しみになりますね。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）