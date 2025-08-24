¡Öµ¢¤ë¤Î¤·¤ó¤É¤¤¡×°æ¾å¾°Ìï¤¬¶Ã°Û¥È¥ì¡ª¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Àà¹âµé¼Öá¤âÏÃÂê¡Ö¤¨¤°¡ª¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¡×¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×
¼«Å¾¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÃíÌÜ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¶Ã°Û¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅþÃå¡¡µ¢¤ë¤Î¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°Å¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Î¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤ò¸á¸å8»þ31Ê¬¤Ë¸ø³«¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤á¤Î¤¤Ï¤·¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¡¦µÜ¥öÀ¥¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤«¤«¤ë¡ÖÇß¤ÎÌÚ¶¶¡×¤Þ¤Ç·ãÁö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£½ÐÈ¯ÃÏÅÀ¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ë²£ÉÍ»Ô¤ÎÂç¶¶¥¸¥à¤«¤é¤Ï45¥¥íÁ°¸å¡£9·î14Æü¤Ë¤Ï°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇWBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¡¢¹ó½ë¤òÈò¤±¤ÆÎÃ¤·¤¤Æü¤¬±¢¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï°æ¾å¤¬¶î¤Ã¤¿¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥í¥´¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ó¥¢¥ó¥À½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼«Å¾¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖBianchi¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Ã¥·¥Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Á¥ã¥ó¥×¤¬¤·¤ó¤É¤¤¸À¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤É¤ó¤À¤±¤Ê¤ó¤ä?¡×¡Öµ¢¤êÆ»µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¤§¡×¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤âµ¢¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¼¡×¡Ö¤¨¤°¡ª¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¡¡¤·¤ó¤É¤¤¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤À!¡¡¾Ð¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È¿Æ¶á´¶¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£