¡ÖºÇ¶á¿§µ¤Áý¤·¤Æ¤Ê¤¤?¡×Ä¶¥ß¥Ë¾æ¡õ¸ª½Ð¤·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î32ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥à²û¤«¤·áºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÊ¿À®ËüºÐ!!¡×¡Ö¤¦¡¢´ò¤·¤¤¡Ä¡×
¡Ö¤³¤¦¤æ¤¦´¶¤¸¹¥¤¤À¤Ê¡×
¡¡32ºÐ½÷Í¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¿À®¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤♡¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃÀ¤Ë¸ª¤ò½Ð¤·¤¿¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¤ËÀÄ¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÂÎ©Íü²Ö(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¡£¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¤ÇÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡áÊ¿À®¤Ê¤ó¤¹¤«¤Í? ¤Ç¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖºÇ¶á¿§µ¤Áý¤·¤Æ¤Ê¤¤? À¨¤¤åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¡×¡ÖÊ¿À®ËüºÐ!!¡×¡Ö¤³¤¦¤æ¤¦´¶¤¸¹¥¤¤À¤Ê¡×
¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤¬Ã»¤¯¤Æ¡¡¤¦¡¢´ò¤·¤¤¡Ä¢ö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£