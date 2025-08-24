男からの5000円は、何の見返り？中2女子の親が想像した“最悪の事態”｜はじめての恋、見えない檻【ママリ】

真紀子さんは、中学2年生の娘・ひよりを育てる母。これまで明るく素直だった娘は、最近スマホを手放さず、知らない顔を見せるようになりました。ある夜、大学生“たくみ”からの送金通知をきっかけに、夫婦はスマホを無期限で預かることに決めます。ところが翌朝、ひよりは「反省って何？」「たくみさんはいい人！」と叫び、親子の間に深い溝が生まれていきました。『初めての恋、見えない檻』第2話をごらんください。

無期限でスマホを預けられたひよりは反発を強め、親子の溝は深まる。送金の真意に不安を募らせた両親は返金を決意し、母は今夜こそ娘にネットの危険を伝えようと覚悟する。

朝の沈黙と、娘の反発

嵐のような夜が明け、朝の陽射しでいっぱいになったリビングは、シンと静まり返っていました。誰も何も言わず、モソモソと朝食を食べる音だけが響いています。昨夜、私はしばらく娘の部屋の前で立ち尽くしていました。嗚咽まじりに何か言っていますが、聞き取ることができません。



私はどうしてこんなことになってしまったのかと、自分を責める気持ちと、私の知らない娘を見た気がして、心も頭の中もぐちゃぐちゃでした。



そのあと夫と話し合い、無期限でスマホを預かることにしたのです。正気に戻るまで、高校受験に本腰を入れられるようになるまで。



そう決めたものの、やり過ぎかなという思いもありました。それに、スマホを持たないことで、違うトラブルに遭ったら…。ですが、今スマホを持たせているのはよくない、そう心を鬼にして決めました。



下を向いてパンをかじっていた娘が言いました。



「いつ？いつ返してくれる？」



と顔色をうかがうように一言。



しばらくかかりそうね、と言いたいのをこらえて



「とにかくさ、落ち着こうよ。ひよ、最近スマホ依存症みたいになってたしさ」



と返すと、夫も



「今年は受験だし、スマホをいじっている時間なんか無いんだから」



とたしなめます。



「そんなに？無理！」



と口を尖らせるひより。



「ひよが反省して、落ち着いて暮らしてくれればすぐ返すよ」と夫が言うと、

「反省って何？たくみさんはいい人だもん！」と立ち上がって反抗。…思ったよりも重症でした。



「とにかくしばらくスマホはだめよ。今は学校に集中して！」



私は大きい声でキツく言ってしまいました。



ひよりは「もういい！ママたちにたくみさんの良さがわかるわけないもん！」と捨て台詞を吐き、学校に向かいました。

夫婦の疑念

「明るくて素直ないい子」のひよりの見たことのない姿に唖然としました。夫も同じで、怒ったような、戸惑うような、なんとも言えない表情でした。顔を見合わせたものの、言葉は出ず、コーヒーをすする音だけが響きました。



夫がぽつりと言いました。「大学生、なんで送金してきたのかな」低い声に、私も全く同じ疑問を抱いていたことを話しました。



ひよりは「お小遣いとしてもらった」と言っていたけれど、見知らぬ人から五千円も受け取った事実は、親として到底納得できるものではありません。とにかく、返金しなければ…。



それに、そんな金額を渡す理由が、ただの好意や気まぐれで済むはずがない。頭の奥底では、口に出すことをためらうような可能性が次々と浮かんでいました。



けれど、娘の前でそれを言葉にしてしまえば、もう二度と戻れない場所へ踏み込んでしまう気がして、私は口をつぐんだのです。



「まさか…エッチな写真とか…」



思わず夫を見ました。気まずそうに、「いや、そんなわけないよな。ひよはそんなバカじゃないよ。相手にだってリスクはあるんだ」と自分に言い聞かせるようにつぶやきました。



「パパ、私も同じことを考えていたよ。あの浮かれっぷり、きっと年上の人に女の子扱いされて舞い上がってるのよ。もしかしたら、写真とか、送っているかもしれない…」



夫の顔から表情が消え、「見返りってことか？そんな、まさかひよが…」と絶句し、うなだれました。そういうことがあってもなくても、返金しよう。そう話し合い、夫を送り出しました。

母の決意

とにかく今夜改めてひよりと話をすることにしました。ネットの怖さ、人間の悪意、中学生の彼女に教えなければならないことがいっぱいです。



普段から一緒にニュースを見たりしていたし、スマホを持たせる時にもよく言い聞かせたのですが、実際に持ってみるとSNSは楽しくて危険なことと思えないのでしょう。まして小説はひよりの好きなものです。無理もありません。



ちゃんと噛み砕いて教えれば、きっと彼とのお付き合いを辞めてくれる。そう思うしかありませんでした。

母が伝えたい、ネットの怖さ

スマホを無期限で預けられたひよりが強い反発を見せ、親子の溝が一気に深まっていきました。大学生からの送金の意味を考えざるを得なかった両親は、口にするのも恐ろしい可能性に震えつつ、返金を決意します。真紀子さんは、娘を守るためには「ネットの怖さ」をきちんと伝えなければならないと覚悟を固めました。信じたい気持ちと、不安に押しつぶされそうな思い。その狭間で揺れる母の姿が浮かび上がります。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: 光永絵里

（配信元: ママリ）