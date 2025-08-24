秋までしっかり着まわしたい【40代コーデ】これから買うなら「コスパ抜群ワンピ」がおすすめ！
今から秋まで着まわせる！ 大人におすすめ「コスパ抜群ワンピース」3選大人の女性がこれからワンピースを買い足すなら、秋らしさを感じる色使いや、レイヤードもできるゆったりシルエットのものが、着まわしができておすすめです。コーディネートと共にご紹介します。
1. ゆったり着られる「秋色のロングワンピース」
写真は、リネンとレーヨンを混ぜたしなやかな素材のワイドシルエットワンピースです。涼しく着られる素材ですが、ひじまでしっかり隠れる長さの袖が夏っぽくなり過ぎず、秋以降の暖かい日にも活躍します。
1枚で着るのはもちろん、写真のように腰にシャツやブラウスを巻いたり、パンツを合わせたり、上からキャミソールやベスト、ロングカーディガンなどを重ねてもすてきです。
2. レイヤードが自由に楽しめる「キャミソールワンピース」
写真で着用しているようなキャミソールワンピースは、自由にレイヤードできて着まわし度も抜群です。夏の時期は、Tシャツやノースリーブのトップスをインナーにして着ます。
涼しくなってきたら、長袖のシアーカットソーや襟つきシャツ、薄手のニットやタートルネックに変えていけば、長い期間着ることができます。
また、キャミソールワンピースは上半身は程よくフィットするものが多いため、上からスウェットやざっくりニットを合わせたレイヤードコーデにして、スカート風に見せてもよいですね。
写真のワンピは濃いネイビーのデニム素材ですが、ダークカラーを選べば素材にこだわらなくても大丈夫。
カジュアルに着たい場合はデニムやコットン、きれいめに着たい場合はとろみ素材、トレンド感を出したいならレースがあしらわれたサテン素材を選ぶと、今っぽい印象に仕上がります。
3. 「ギャザーフレアワンピース」で大人フェミニンに
写真で着ているのは、大人フェミニンな雰囲気のギャザーフレアワンピースです。首もとの細かなギャザーが、座ったときも顔まわりを華やかに見せてくれるため、食事などで人と会う機会にもぴったり。
このワンピースはウエストの内側にゴムが入っていて、シルエットを変えられるのが特徴で、ワンピースには少し珍しいデザインです。ゴムを絞らずそのまま着ると、写真のようにふんわりとしたシルエットになります。
絞ると上半身はフィットし、下半身はフレアになってメリハリが生まれ、着やせ効果も期待できます。
生地はほんのり透け感があり、ハリのあるポリエステル素材です。落ち着いた色合いの細かな柄が全体に入っていて、秋らしい雰囲気にもぴったり。1枚でも存在感があり、カーディガンやジャケットを合わせても上品に着こなせます。
ぜひ参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)