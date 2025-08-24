【新作】キスミー フェルムのリップグロスが登場！美容液95％配合でふっくら唇へ

「メイクを楽しみながら唇ケアもしたい」そんな願いを叶える新アイテムが登場。2025年9月17日（水）より、キスミー フェルムから“美容液95％配合”のヒアルガラスリップが全国発売されます。ガラスのように透き通るクリア発色と、ふっくらとうるおう仕上がりは、大人の女性のデイリーメイクにもぴったり。今回は全2色の魅力をたっぷりご紹介します。

美容液95％配合！ふっくら唇へ

キスミー フェルム ヒアルガラスリップは、美容液成分を贅沢に95％配合。

ヒアルロン酸やペプチド、ベニバナ花エキス（すべて保湿成分）が乾燥から唇を守り、縦ジワを目立たなくすることで、やわらかくふっくら※した仕上がりを叶えます。

唇の水分を逃さず、長時間うるおいをキープできるので、乾燥が気になる季節の必需品になりそうです。

※メイクアップ効果による

ガラスのような透明感と全2色展開

光を透過する「クリア3D発色」を採用した本アイテムは、ガラスのように透き通った輝きを演出。ぷるん※と立体感のあるリップメイクを楽しめます。

展開は使いやすいクリアな2色で、口紅の上から重ねれば色味とツヤが一層アップ。

オン・オフ問わず活躍する、プラスワンアイテムとして大活躍しそうです。

価格は各1,400円（税込1,540円）。全国の店舗で発売予定ですが、発売日は店舗により異なる場合があるため事前確認がおすすめです。

※メイクアップ効果による

ふっくら唇で自信をまとう♡

透明感と保湿力を兼ね備えたキスミー フェルム ヒアルガラスリップは、デイリー使いはもちろん特別な日にもぴったり。

美容液級のうるおいで唇をケアしながら、ガラスのようなツヤ感をプラスしてくれます。全2色の中からお気に入りを見つけて、いつものメイクをワンランクアップさせてみてくださいね♪