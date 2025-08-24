歌手の花耶（24）が24日、東京・港区のライブ会場「月見ル君想フ」で約2年半ぶりの単独公演となる「花耶 Acoustic Live 2025」を行った。

今春に慢性へんとう炎の治療でへんとう摘出術を受けて休養期間を設けるなどした影響で単独では久々のステージに。ファンから「おかえり」と声が飛ぶ中、涙をみせる場面もあり、10月放送開始テレビアニメ「無職の英雄〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜」主題歌の新曲「Reincarnation」などアンコール含む17曲を披露して沸かせた。

1曲目は22年1月のデビュー曲「白馬の王子と薔薇色の私」で始め、作詞した「スナドケイ」、「Love（d）」まで歌いきると手で顔を覆い「みんなに会えてうれしいです」と涙を拭いた。そしてすぐに表情を切り替え「（治療で）声が変わってしまうんじゃないかと心配でしたが、信頼できる方にきれいにしていただいて、ピカピカの喉になりました！」と元気に報告した。

昨年からアニメソングシンガーとしても本格的に活動しており、「残酷な天使のテーゼ」などのアニソンも披露。人気漫画「NANA」の登場キャラクター、芹澤レイラに憧れているといい、映画化された際の伊藤由奈の作中歌「ENDLESS STORY」も披露。その後もaiko「相思相愛」、米津玄師「Lemon」などもカバーで続けて楽しませた。ピアノとギターのみのライブで、MCでは「アコースティックで歌うアニソン良くないですか？大人ディープな感じがします」と笑顔をみせた。

終盤には10月29日リリースの新曲「Reincarnation」、フルボイス・ヴィジュアルノベルアプリ「戦国小町苦労譚 語絵巻−カタリエマキ−」主題歌の「サザンカ」、「小夜中の輪舞曲」も初歌唱披露した。全17曲を変わらぬ歌声で楽しませ、今冬のファンクラブ限定イベント開催、来年2月14日に「月見ル君想フ」でバレンタインライブ開催、26年放送アニメの主題歌タイアップ決定も発表。「ファンクラブ限定イベントはまだやったことないですよね。ここにいる方、みんな入っていただいて。よろしくお願いします！」と呼びかけた。26年アニメのタイアップソングはすでにレコーディングを終えたといい「もうすごいですよ。めちゃくちゃいい曲なので、早く聞いてほしいです」と声を弾ませた。

NHK「のど自慢」山梨県大会優勝で注目を集め、22年のデビュー時には一青窈から「人の心にしみ入るホーリーボイス」と評された。今後の展望について、ミュージカル挑戦も掲げ「実は高校の時とかも習っていたんですよ。これからどんどんそういう世界にも踏み込んでいきたいなと思っています」と力を込めた。

公演後はファンとの交流イベントも行い、トークのほかビンゴ大会なども実施した。全員で乾杯も行い、ビールのジョッキが運ばれてくると「ビールが大好きです！」と笑顔で飲み「2年半ここまで待ってくれていた大好きなみんなとイベントができて幸せです。待っていてくれてありがとうございました」とあいさつしていた。【松尾幸之介】

◆花耶（かや） 本名斉藤花耶。2001年（平13）4月26日、山梨県南アルプス市生まれ。5歳でピアノを習い始め、翌年に歌も始める。高校2年だった18年にNHK「のど自慢」山梨県大会優勝をはじめ、複数のコンクールで賞を受賞。22年にはグラミー賞なども獲得した米国の伝説的女性シンガー・ソングライター、ジャニス・イアンから楽曲提供を受ける。23年からは若手歌手が昭和から現代までの名曲を歌い継ぐ音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」の“失恋ソングシンガー”HiREN役も担う。趣味は映画、ドラマ、アニメ鑑賞、特技は目薬を秒で差すこと、絶対音感。156・5センチ。血液型A。