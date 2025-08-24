ブライトン三笘薫が開幕から２戦連続で先発！エバートン相手に今季初ゴールを奪えるか。昨季に日本人初のプレミア二桁得点
８月24日に開催されるプレミアリーグ第２節で、三笘薫を擁する昨季８位のブライトンが、同13位のエバートンと敵地で対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、三笘が開幕から２試合連続で名を連ねた。
28歳の日本代表エースは、83分まで出場したフルアムとの開幕戦でチャンスをモノにできず。そしてチームは、終了間際の90＋６分にあまりに痛恨の失点。１−１のドローに終わり、白星発進を逃した。
昨季に日本人初のプレミアリーグ二桁得点を達成した三笘は、今季初ゴールを奪い、若きファビアン・ヒュルツェラー監督が率いるブライトンの今季初勝利に導けるか。
なお、ジャック・グリーリッシュの加入でも話題のエバートンは、第１節で田中碧を擁する昇格組のリーズに０−１で敗戦。こちらも初勝利を懸けた戦いになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
