¡ÚÀ¾Éð¡Û¶ùÅÄÃÎ°ìÏº £³ÅÙÌÜ¤Î10¾¡²¦¼ê¤âÂÆ§¤ß¡¡£¶²ó£±¼ºÅÀ£¹Ã¥»°¿¶¤Ç£·ÇÔ¡ÖÄ¹ÂÇ¤¬¼ºÅÀ¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Ñ£µ°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï£²£´Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨£´ÅÙÌÜ¤Î¥«¡¼¥ÉÁ´¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£¶²ó£¹£·µå¤òÅê¤²¡¢£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£¹Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤â¼Â¤é¤º£·ÇÔÌÜ¡Ê£¹¾¡¡Ë¡£¤³¤ì¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÇ°´ê¤Î£²·å£±£°¾¡¤Ï¡¢¼¡²óÅÐÈÄ°Ê¹ß¤Ë¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ùÅÄ¤Ï£µ²ó°ì»à¡¢»°ÎÝ¤Ë½ÓÂ¡¦¹âÉô¤òÃÖ¤¤¤ÆÆ£¸¶¤ò°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÉô¤ÎÂ¤¬¥Í¥Ó¥ó¤ÎËÜÎÝÁ÷µå¤è¤ê¤â°ì½Ö¤À¤±Â®¤¯¡¢£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ùÅÄ¤Ï¡Ö»°¼ÔËÞÂà¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤âµå¿ô¤ò»È¤Ã¤ÆÏ¢ÂÇ¤òµö¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÅÀ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤Æ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£